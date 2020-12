Joaquín Canalejo: "Si hay desviaciones, no faltarán asambleístas para controlarlas"

Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

Si hay una persona que conoce los entresijos de la asamblea de Osasuna es Joaquín Canalejo. Socio compromisario desde 2000, ha sido una de las voces más críticas con las directivas. En octubre de 2019 puso fin a cuatro años en la Comisión de Control Económico y ahora ha vuelto a salir compromisario recibiendo 94 votos en el primer millar. Como voz autorizada analiza el resultado de las elecciones y confía en que el club siga por el buen camino institucional.



“No creo que sea preocupante que la mayoría sea afín, lo importante es que la junta directiva siga trabajando por la buena marcha del club. Si hay desviaciones, no faltaremos asambleístas para dar nuestra opinión, controlar y tratar de dar un giro a los acontecimientos”, afirma con determinación. “La clave está en que la junta siga haciendo las cosas igual de bien como en los últimos cuatro años. Ésa es la clave. Solo así no habrá razones para tener un enfrentamiento contra ellos. Como se desvíen, la asamblea tendrá que pronunciarse e intervendrá. No le doy importancia a que muchos compromisarios sean afines a la junta. Conozco a muchos que han sido elegidos y no faltarán voluntarios para pedir explicaciones si existen maniobras perjudiciales para el club”, recalca.



Canalejo, que es asambleísta desde la salida de Javier Miranda, participa de forma activa dentro del órgano soberano. “He sido uno de los grandes críticos que ha tenido el club cuando las cosas se hacían mal. Ahora se nos dice que los críticos nos vamos acomodando. Tan solo hay que reconocer si se hacen bien las cosas, tampoco hace falta criticar de forma permanente. El crítico debe saber también aplaudir y reconocer méritos”. De hecho, gracias a los juicios a los que ha sido sometida la junta directiva los últimos años, Canalejo cree que se han conseguido cosas positivas para el club. “Como compromisario tienes la obligación de razonar y explicar aquellas cuestiones que creas oportunas. Y asuntos se han llevado a la práctica. Por ejemplo, hemos cambiado mucho en cuanto a información o participación. Esa crítica se ha traducido en cosas positivas que estamos viviendo ahora”. En relación a la participación histórica de este año, Canalejo lo agradece pero aun así el dato le deja frío. “Es bueno para el club que la gente se involucre y tenga ilusión, pero que solo hayan votado el 20% me deja frío”.



El expresidente de la Comisión de Control Económico confía en que el proceso electoral haya seguido cauces legales. “La junta directiva, aprovechando una gestión que en términos económicos e institucionales ha sido acertada, ha obtenido una mayoría en los planteamientos que manejaba”.



ACTUALIZAR LOS ESTATUTOS

Joaquín Canalejo también es partidario de una reforma en los Estatutos del club. “Osasuna debería tomarse muy en serio una modificación de los Estatutos. Hay muchos asuntos que habría que ajustarlos a los momentos actuales, como el cambio en el proceso electoral. Hay imprecisiones en la redacción y se debería aprovechar para hacer una modificación de cierta profundidad”, comenta.

