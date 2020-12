Benjamín Rekarte: "Han falseado el voto por correo. Trabajamos ya la vía judicial"

Actualizada 09/12/2020 a las 06:00

Benjamín Rekarte, presidente de la Federación de Peñas de Osasuna, ha solicitado una reunión con el Instituto Navarro de Deporte (IND) para denunciar ciertas maniobras ilegales durante el proceso electoral. “Ya he hecho la petición al presidente, Miguel Pozueta, para valorar qué pueden hacer y que se cumpla lo que entendemos que se ha incumplido. Tenemos también otras sospechas que, si con el IND no logramos resolver, ya trabajamos por la vía judicial. Creemos que como garante de los clubes, el IND tendría que posicionarse y solucionar el tema”.

Rekarte relata un caso real que vivió en primera persona. “Estuve un día con Fran Canal para pedirle el listado de mi millar y me encontré con un listado de todos los socios ordenados alfabéticamente. No me pusieron ninguna facilidad. Sé que ellos tienen el listado por millares y pueden hacer búsquedas para pedir a la gente que vote. No entiendo cómo se han metido en esto. Ellos disponen de los medios y podían haberse movido sin necesidad de suplantar votos. No puedes hacer lo que han hecho: falsear el voto por correo. Hubieran tenido la asamblea controlada sin hacer semejante despropósito”.

El presidente de la Federación de Peñas de Osasuna confiesa que está recibiendo llamadas de socios que no saben qué han votado. “Han cogido a gente afín y con vinculaciones a la junta directiva o Tajonar y han creado una red para buscar DNI y suplantar el voto por correo. Siempre contando que, si una persona física acudía a las urnas el día de la votación, su papeleta se anulaba. Hay muchos que ni se han enterado qué han votado. La gente no sabe. Al darles el DNI, han votado por correo en tu nombre. La gente tampoco se quiere implicar ahora o que salgan a la luz nombres, pero les han engañado”, manifiesta enfadado. “Cuando recibí el primer Whatsapp pensaba que era un timo económico. Incluso lo hablé con el directivo César Muniain. También pensé en llamar a la policía. Todo de buena fe. No tengo nada en contra de la junta directiva”, recalca.



“EL PINTXO DE DESPUÉS"

Como socio rojillo, Benjamín Rekarte espera que la Asamblea General no sea una alfombra roja y teme que ocurran episodios anteriores con otras juntas. “Habrá personas que han salido y no estén condicionadas, pero la mayoría sí. Aunque no vayan a ponerle la alfombra roja, van a sacar lo que quieran. Ésa era su intención y lo han conseguido. La junta no tiene que controlar a la asamblea, la asamblea tiene que controlar a la junta. Han dejado a gente buena fuera simplemente por anularles, por controlar ellos. Es el mundo al revés. Este club viene de lo que viene. Ya tuvimos en su día problemas porque eran asambleas de ‘la carta blanca y el pintxo de después’. ¿Vamos a volver a lo mismo?”, se pregunta.

Para analizar de forma sencilla los resultados de la asamblea de socios compromisarios, Benjamín Rekarte se fija en un detalle simple que no ha pasado desapercibido para ningún aficionado rojillo y que sorprendió a la masa social en cuanto se conoció los 33 compromisarios del primer millar. “El salto del puesto 33 al 34 es increíble. Han copiado el examen, pero han sacado un 10 y eso les ha delatado. Esa diferencia de votos es abrumadora”, expone contrariado.

