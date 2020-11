Osasuna quiere alargar la racha negativa del Huesca y alejarse del descenso

Actualizada 19/11/2020 a las 20:34

La Sociedad Deportiva Huesca dispondrá este viernes (21:00 horas) la enésima oportunidad para sumar la primera victoria de la temporada en el estadio de El Sadar ante Osasuna, un teórico rival directo en la lucha por la permanencia.



El equipo aragonés es el único equipo de Primera que todavía no ha ganado un partido, algo que necesita no sólo para intentar salir cuanto antes del fondo de la clasificación y remontar el vuelo sino también para coger confianza y que no aparezcan más dudas.



Osasuna figura en la clasificación con cuatro puntos más que el Huesca, que es colista, por lo que un triunfo azulgrana sacaría al cuadro oscense, muy posiblemente, del farolillo rojo y metería a la escuadra navarra en la lucha por la salvación con el grupo de equipos que están en la zona baja.



El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, advirtió en rueda de prensa acerca de la peligrosidad de un rival que, a pesar de ir último, "está haciendo una buena liga y que cuenta con personalidad, claridad de ideas y que suele tener más posesión de balón que su adversario".



El conjunto navarro lleva dos jornadas seguidas midiéndose a dos rivales europeos, como son el Atlético de Madrid y el Sevilla, clubes económica y técnicamente superiores al rojillo y que persiguen objetivos completamente distintos.



Osasuna intentó sacar algo positivo ante el cuadro hispalense, pero Moncayola cometió un penalti un tanto infantil sobre Ocampos para privar a los suyos de llegar al tramo final del encuentro con posibilidades claras de sumar los tres puntos.



"Tenemos que mejorar en el acierto ofensivo", ha indicado Arrasate, además de incidir en la importancia "de la salida de balón" para hacer frente a unos jugadores azulgranas a los que en momentos puntuales "les ha faltado acierto de cara a gol además de cometer algún error defensivo".



Arrasate ha contado con 12 días para corregir junto a sus jugadores los errores y carencias mostradas en los dos últimos partidos ligueros.



En Pamplona son conscientes de la importancia de aprovechar la oportunidad de jugar en casa para ganar ante el equipo aragonés, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada y que, por ello, saltará con un planteamiento abierto pensado en adelantarse en el marcador.



La última vez que Osasuna ganó en el campeonato doméstico fue hace casi un mes ante el Athletic de Bilbao el día del centenario rojillo.



Dos posibles titulares, Budimir tuvo minutos con Croacia y Moncayola con la selección española sub'21 y llegarán al duelo de este viernes con tan sólo un entrenamiento completado con Osasuna.



"Estamos optimizando los recursos que tenemos. Es cierto que el equipo a estas alturas es menos vistoso que el año pasado y no queremos perder nuestra esencia, pero las características de algunos jugadores condicionan la forma de jugar", manifestó Arrasate.



El equipo que capitanea Oier Sanjurjo, quien regresará al once inicial tras su suplencia ante el Sevilla, ocupa la 13ª posición tras cosechar 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas para sumar un total de 10 puntos.



El entrenador del cuadro pamplonés ha convocado para la décima jornada de LaLiga Santander a 23 jugadores: Sergio Herrera, Rubén Martínez, Iván Martínez, Nacho Vidal Juan Cruz, Unai García, David García, Roncaglia, Navas, Oier, Jony, Darko, Torres, Barja, Rubén García, Íñigo Pérez, Moncayola, Javi Martínez, Córdoba, Saverio, Budimir, Gallego y Adrián.



El equipo oscense también ha preparado con esmero el partido ante el conjunto navarro porque no desea esperar más para sumar de tres en tres y evitar quedarse descolgado; porque ya tiene la experiencia de su anterior temporada en Primera de que es muy difícil salir de la zona baja si sucede así.



No será fácil el partido para los azulgranas ante un rival tan intenso como el Osasuna, que asfixia a sus rivales y no les deja jugar cómodos, que es lo que le gusta al Huesca por la calidad que tienen sus jugadores, por lo que intentará zafarse de la presión del equipo rojillo para desplegar su juego.



El parón de una semana de competición le ha servido al Huesca para trabajar más los conceptos con los fichajes de este año, que no acaban de acoplarse y rendir como se esperaba.



El técnico del equipo aragonés, Miguel Angel Sánchez "Michel" ya tendrá a su disposición al delantero japonés Shinji Okazaki, pero no podrá contar con el centrocampista Idrissa Doumbia, que tiene molestias en el sóleo derecho, ni con el defensa central Gastón Silva, que todavía no está recuperado de las molestias que padece en el obturador de la pelvis derecha.



Pocas novedades se prevén para el enfrentamiento de este viernes ante el conjunto navarro. En la zaga la única duda estaría en el lateral izquierdo entre Javi Galán y Luisinho mientras que en el centro del campo Mikel Rico y Pedro Mosquera son fijos. La duda podría estar en el acompañante de ambos, que saldrá del trío Borja García, Juan Carlos y Jaime Seoane, con más papeletas para el primero.

En la delantera Rafa Mir y David Ferreiro estarán en las bandas mientras que la posición de delantero centro se la disputarán "Sandro" Ramírez y Okazaki, que podría volver al once titular tras su lesión.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Unai García, David García, Juan Cruz; Kike Barja, Oier, Íñigo Pérez, Jony; Rubén García, Budimir.

Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán o Luisinho; Mikel Rico, Mosquera, Borja García; Rafa Mir, Okazaki o Sandro y Ferreiro.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

Estadio: El Sadar Hora: 21:00

Puestos: Osasuna (13º), Huesca (20º)

La clave: Osasuna deberá conectar por alto Budimir, un jugador que ya sabe lo que es marcar para su nuevo equipo.

El dato: Primera vez que ambos conjuntos se miden en Primera División.

La frase: “Tenemos que mejorar nuestro acierto ofensivo”, Jagoba Arrasate.

