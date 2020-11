Chimy Ávila: "Me va a doler perderme este partido más que las dos roturas de cruzado"

Actualizada 19/11/2020 a las 17:38

Huesca y Pamplona. El Alcoraz y El Sadar. Dos ciudades, equipos y estadios que marcan de alguna manera la carrera deportiva del Chimy Ávila. Tal es el amor que tiene por ambos clubes que el actual atacante de Osasuna elegiría ser árbitro en caso de poder disputar el encuentro de mañana. "Si pudiera jugar un Osasuna-Huesca te diría que soy el árbitro, porque no quiero marcar gol a ninguno de los dos. Lo disfrutaría muchísimo y más si hay afición", relata el argentino en una entrevista para Movistar que se estrenará este viernes, en la previa del encuentro.

El Chimy Ávila se recupera en Tajonar de su segunda lesión grave de rodilla, un contratiempo que le obligará a perderse también esta temporada. Por supuesto, tampoco estará mañana en El Sadar. "Me va a doler mucho. Me va a doler más que las dos roturas de cruzado. Huesca es el amor de madre y Osasuna el amor de un hijo o una novia. Cuando yo llegué a Huesca, no siendo nadie, me arroparon con mucho cariño y me sentí como un aragonés más. Me enseñaron a no rendirme Por eso estoy aquí. Viví un ascenso con ellos", confiesa emocionado el rosarino.

