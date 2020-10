Roncaglia: "Estoy pendiente del teléfono para ver si me llaman de Boca Juniors"

Actualizada 20/10/2020 a las 13:47

El defensa de Osasuna Facundo Roncaglia, con contrato hasta 2021, ha expresado abiertamente su deseo de volver a jugar en su país. "Estamos pendientes del teléfono para ver si me llaman de Boca Juniors", ha dicho en la ESPN, concretamente en el programa Goles de Europa.

"No le cierro las puertas a Boca, uno siempre tiene la ilusión. Me quedó la espina de no poder jugar la final del 2012. Crecí en Boca y soy hincha del club", ha admitido el argentino.

