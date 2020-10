Osasuna no pedirá que asistan socios a El Sadar el día del Centenario

Actualizada 20/10/2020 a las 16:07

La situación de la pandemia en Navarra ha descartado la opción de que entre algo de público a El Sadar el día del Centenario. Osasuna quería que accedería un grupo de socios, por orden de antigüedad, pero ha quitado de la mesa esa opción ante los alarmantes datos de estos días.

"Me da mucha pena que no haya gente, ni tan siquiera los primeros socios", ha dicho el presidente Luis Sabalza este martes en la Audiencia de Navarra, algo que ha confirmado después en Cope Navarra. Pese al confinamiento perimetral de la comunidad, el partido no corre peligro. El Athletic de Bilbao tendrá permiso para acceder tal y como confirmó María Chivite.

El club tenía previsto dirigirse al CSD esta misma semana tras haber hablado con el Gobierno de Navarra. En Osasuna entienden que no deben ni dar el paso por responsabilidad ante la grave crisis sanitaria. El asunto queda zanjado y el Osasuna-Athletic, fijado este sábado a las 13 horas, será sin espectadores.

