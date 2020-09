Jony destaca la labor "fundamental" de Braulio para su llegada a Osasuna

Actualizada 23/09/2020 a las 07:51

A las 15.00 horas de este martes, Osasuna y Lazio difundían públicamente el acuerdo definitivo y firmado para la cesión de Jony. Hay opción de compra por 5 millones. Era el broche a unas negociaciones que había iniciado Braulio Vázquez hace dos meses en secreto hasta que el pasado jueves saltaba la noticia en Italia del fuerte interés rojillo.

El club había conseguido semanas atrás cerrar la puerta del traspaso de 5 millones que le pedían y abrir la del préstamo. Pero en ese momento, la atención mediática despertó el foco del Getafe (Bordalás le llamó en persona), Alavés, Valladolid y Eibar al ver que Jony podía salir. El domingo quedó todo perfilado y este martes a la mañana, por fin, todo firmado.

El aficionado ya pone cara a Jony. El club difundió las fotos del reconocimiento médico del lunes y un vídeo del extremo en El Sadar con la camiseta rojilla. “Braulio ha sido fundamental. Aparte de que es el hombre que se encarga de los fichajes, como todo el mundo sabe, él ha metido un punto más en todo esto”, valoraba el asturiano, de 29 años, sobre la labor que ha ejercido el director deportivo para convencerle del proyecto.

“Me ha demostrado desde el principio que iba en serio a por mí y que apostaba fuerte. Me pedía que confiase en él, que no me iba a fallar. Estoy muy contento. No han sido unas negociaciones fáciles. Estoy deseando ponerme las botas y la camiseta, e intentar devolver en el campo toda la confianza que han depositado”.

Jony no era un pilar en la Lazio, aunque la temporada pasada jugó 32 encuentros oficiales. Lo hizo de carrilero por el sistema de Inzaghi, posición en la que no está tan cómodo. Su camino se ha cruzado con el de Osasuna.

“Hablamos con la Lazio de que lo mejor era buscar una salida. Quería ir a un equipo que se asemejase a mis condiciones futbolísticas y creo que Osasuna lo cumple. El estilo de juego que tiene Jagoba es de los que me gustan a mí”, expresó Jony. “Un equipo intenso, vertical y de poner muchos centros al área. Ojalá pueda hacer un año con mis compañeros para disfrutar. Es lo que necesitamos los jugadores cuando venimos de una temporada un poco extraña”.

Rubén García, especialmente, Darko y Calleri han sido compañeros suyos en el Sporting y en el Alavés, clubes en los que triunfó. “Ellos también han sido claves. Han estado mensajeándome bastante para que me decidiese por este proyecto que tenía muy buena pinta. No ha sido una decisión difícil. El estilo se asemeja a mis condiciones. El interés desde el principio del club me facilitó mucho esta decisión. Y además ayuda que mis próximos compañeros me quitan alguna duda, si he podido tener, comentándome un poco cómo es el día a día, la ciudad y la afición. Estoy agradecido porque demostraron disponibilidad para mostrarme cómo era todo esto”.

EL JUEGO DE OSASUNA

Jony promete “trabajo y ganas”. “Suena un poco a tópico. Es lo mínimo que un jugador profesional puede dar. Luego, teniendo minutos y protagonismo puedo aportar cosas que igual el equipo no tenía. El club estaba buscando en esa posición. Confió en mí. Es la velocidad por banda, el ser intenso en las presiones arriba para robar rápido y tener la menor distancia posible al área para hacer gol. También centros al área para los delanteros que son grandes rematadores”, explicó el extremo.

Espera que los aficionados puedan entrar a medio plazo en los estadios. Ya tiene el gusanillo de pisar El Sadar. “De rival, siempre que vienes suelen ser partidos de mucho sufrimiento y más ahora, puesto que se ha ampliado y la gente va a estar más metida aún. Tengo ganas de sentir esa esencia de salir a El Sadar como local”.

