Chimy: "Llamen al doctor. Me he roto la otra rodilla"

Actualizada 21/09/2020 a las 06:00

El Chimy Ávila se fue al suelo y el silencio se apoderó de Tajonar. No podía ser verdad. Lo que estaba ocurriendo tenía que ser una pesadilla de mal gusto, a escasos tres días de regresar la competición. Eso quisieron pensar todos, pero el propio atacante argentino se encargó de confirmar los peores presagios. “Llamen al doctor. Me he roto la otra rodilla”. “No digas eso”, le respondió el técnico Jagoba Arrasate sin querer asumir la realidad. “No me toquen. Estoy roto”, recalcó el rosarino. El relato enmudeció en la noche del pasado sábado el plató principal de Movistar, durante la emisión de su programa ‘La casa del fútbol’.

Era la primera vez que el Chimy Ávila aparecía tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha. La que tenía sana. El argentino se mostró con rostro alegre y sus ojos proyectaban una luz que necesitará para iluminar otra vez el largo túnel que le espera hasta recuperarse totalmente. El camino se lo sabe de memoria. Lo tiene demasiado reciente. En cada palabra, el rosarino demostraba su entereza mental y daba una lección de vitalidad. “No se puede llamar mala suerte. Yo soy muy creyente y creo que Dios me preparó para esto. Dios me ha puesto a prueba en este 2020 para ver si estoy fuerte de la cabeza. Solo así podrá ver qué puedo superar y qué no. Por eso me lo tomo como una superación. Me ha sucedido y ahora tengo que meter lo positivo de mí para recuperarme”.

EL CHIMY EN ESTADO PURO

La hoja de ruta hasta el alta médica la tiene clara. Tras romperse la rodilla izquierda el 24 de enero ante el Levante, precisamente el próximo rival en El Sadar, el Chimy Ávila volvió a sentirse futbolista hace un mes en un amistoso frente al Mirandés. Jugó apenas media hora, pero fue suficiente para volver a disfrutar a ese inconfundible jugador de pantaloneta remangada. El argentino sacó a la luz la conversación que tuvo aquella tarde en Anduva con el jefe de los servicios médicos, Andrés Fernández. “El doctor me preguntó cómo me sentía. Si estaba seguro y si quería jugar”. La respuesta del rosarino fue contundente. “Que pase lo que tenga que pasar”. “Si yo no tengo la intensidad de correr, presionar y molestar a los defensas no sería el Chimy de antes. Mi cuerpo, mi cabeza necesitaba tener esa intensidad”, argumentó el 9 rojillo.

Entonces recordó también unas palabras que le había dicho Jagoba Arrasate en alguna sesión de Tajonar. “Chimy, no hace falta ir con tanta intensidad en los entrenamientos”, le solía decir el de Berriatua. La respuesta del argentino siempre era la misma. “Ya saben lo que soy. Es mi forma de ser. Sale de mí”. Así que envió un mensaje a la parroquia rojilla. “El día que vuelva voy a seguir haciendo todo esto porque eso representa al Chimy Ávila”.

El reconocido periodista catalán Axel Torres alucinaba con el optimismo del rosarino. A sus 26 años se ha roto las dos rodillas en el mejor momento de su carrera deportiva. “Chimy, ¿cómo lo haces para mantener esa esperanza? Esto es algo que nos hundiría a todos”, le preguntó el comunicador. “Trabajo en silencio física y mentalmente para volver a hacer más ruido que antes. Esto te sirve para aprender mucho. Han dejado muchas personas de escribirme cuando antes podía ser el foco de atención. Tengo que ser fuerte porque, en algún momento, esta página se va a cerrar y volverán los goles”.

SIN DESCANSO

Dentro de su semblante sonriente, el Chimy Ávila se puso serio para responder a todas aquellas personas que habían insinuado con que el argentino no siguió todos los pasos en su recuperación. “La primera vez se pudieron acortar plazos porque mi cuerpo me permitía ir más allá cada día. Mi cuerpo fue el que me hizo avanzar cada día un poco más. No se hizo nada que no se debería haber hecho. La rehabilitación fue normal. Un proceso que puede hacer cualquiera que se ha roto el ligamento cruzado”, explicó.

Otro de los temas que quiso aclarar el Chimy Ávila fue la acción que conllevó su lesión. Tras difundirse las primeras imágenes del lance, se apuntaba que Aridane había chocado contra el argentino de forma dura. “Los compañeros lo sufrieron mucho, al igual que yo. Aridane se sintió mal porque decían que me había chocado contra él. De hecho, quizá si hubiera chocado se hubiera evitado mi lesión. En esa jugada, Aridane se apartó”.

Por último, el Chimy quiso terminar la entrevista descontando los días que le faltan para volver a pisar el terreno de juego y poder disfrutar de lo que más le gusta: jugar a fútbol. En otro arrebato de optimismo, el argentino confesó que ya está inmerso en una nueva rehabilitación. “No soy de perder mucho tiempo. El mismo día de la cirugía ya hice algún ejercicio de extensión y flexión. No me puedo quedar quieto, ya lo saben”, bromeó. La clave, por tanto, mantener la cabeza ocupada. “Juego mucho con las niñas y voy a rehabilitación dos veces al día. Para estar fuerte de cabeza voy a usar las críticas que dicen que no volveré a ser el mismo para demostrar que aquí estoy”, concluyó el atacante rojillo.

El Comandante cayó de nuevo hace unos días, pero toda su tropa ya está esperando su regreso. Esta vez no hay plazos. Su rodilla le dirá cuándo volver.