El 'Cucho' Hernández se decide por el Getafe

Actualizada 14/08/2020 a las 06:00

Cerca de las once de la noche, Juan Camilo Cucho Hernández, aterrizó en el aeropuerto de Madrid para firmar por el Getafe. El atacante colombiano, que figuraba en la agenda de Osasuna, jugará a las órdenes del técnico José Bordalás la próxima temporada y el club azulón no tiene opción de compra. Hoy se realizará el examen médico y se espera que la entidad madrileña haga oficial su fichaje. El Watford ha preferido la opción del Getafe. El futbolista veía con buenos ojos seguir en España y jugar en un club que compitiese en Europa la próxima campaña, extremo este que no cumplen los madrileños. De esta forma, el culebrón Cucho llega a su fin aunque en Osasuna ya habían descartado a este medio su fichaje horas antes de conocer su destino.

El nombre de Cucho Hernández se vinculó a los rojillos días después que el de Kubo. La dirección deportiva rojilla confirmó en su momento que se habían realizado movimientos por ambos jugadores, aunque eran más intensas las gestiones por la incorporación del japonés. La aparición del Villarreal hizo trizas el sueño de que la joven estrella nipona jugara en El Sadar. Kubo ya ha sido presentado por la entidad que preside Fernando Roig, quien también se ha hecho con los servicios de Coquelin y Dani Parejo, del Valencia.

Con Kubo ya descartado, en Osasuna siguieron tras la escena del Cucho. Mientras tanto, el Watford, club que tiene en propiedad al colombiano, se mantenía férreo en su idea de sacar la máxima rentabilidad posible por una futura venta del jugador. En varias ocasiones fuentes cercanas a la operación aseguraron que la comunicación con el club inglés era complicada debido a esa idea de “hacer caja” que tienen los anglosajones. Esta sensación la reconocieron también al tratar de recuperar a Estupiñán, tras el descenso a la Championship del Watford.

En las últimas horas, el pesimismo en la entidad navarra sobre el Cucho estuvo relacionado con el paso al frente que habían dado clubes como el Granada o la Real Sociedad, aunque fue finalmente el Getafe el que dio la sorpresa al sumarse a última hora, ya que no figuraba entre las quinielas de candidatos a ficharle.

SORPRESA CON EL 'TORO'

Por otro lado, en Osasuna se sorprendieron tras conocer las palabras de Flavio Perchman, agente de Gabriel Toro Fernández, en las que se vinculaba al delantero del Celta con el equipo rojillo. En una radio uruguaya, el representante aseguró que una decena de equipos se habían interesado en el ariete y entre ellos incluía al cuadro de Arrasate. Desde el club navarro negaron de forma rotunda el interés. Se busca un jugador ofensivo, pero no será ni el Toro, ni el Cucho.

