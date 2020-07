Osasuna afronta una noche ante el Mallorca para valorar y disfrutar

Actualizada 19/07/2020 a las 06:00

Después de lograr el sobresaliente en el Camp Nou, tras una victoria de muchos quilates, Osasuna busca esta noche la matrícula de honor. En El Sadar se cruzan los caminos de dos recién ascendidos como los rojillos y el Mallorca, pero que obtendrán notas bien diferentes a final de temporada. El conjunto balear aterrizó ayer en Pamplona sin nada en juego y con el suspenso en las maletas, tras descender de forma matemática la pasada jornada. A pesar de que ningún equipo aspira a nada, LaLiga no modificó el horario puesto que el resultado puede condicionar qué escuadra entra en Europa. De este modo, el feudo pamplonés cerrará el telón al curso, a partir de las 21 horas.

Se esperan cambios en el once titular de Osasuna, pero el equipo no dejará de ser competitivo. Esto hará que puedan debutar los tres jugadores del filial que vienen entrenando con el primer equipo tras el parón por coronavirus. Arrasate, como anunció en la previa, no “mirará el DNI” a la hora de alinear a José Hualde, Aimar Oroz o Javi Martínez, si así lo requieren las circunstancias. Por eso, acertar hoy será toda una incógnita que no se desvelará hasta una hora antes del encuentro.

En la convocatoria de 21 futbolistas, que facilitó ayer el técnico de Berriatua, no figuran los lesionados Rubén García, Unai García, Rober Ibáñez, Darko Brasanac, Marc Cardona, Chimy Ávila y el sancionado Enric Gallego, que fue expulsado con roja directa en Barcelona.



LLEGAR A LOS 54 PUNTOS



Aunque Osasuna logró la permanencia matemática hace varias jornadas, el equipo ha demostrado la ambición necesaria para aspirar a cotas más altas. Incluso, mínimamente, se miró a las plazas europeas que ya quedaron descartadas el pasado jueves.

Tras conquistar el Camp Nou, el grupo quiere ahora alcanzar los 54 puntos para empatar con el segundo mejor registro en Primera División. Una puntuación que no dará para llegar al séptimo puesto, por la diferencia de goles con el Getafe. Aunque el golaverage particular está empatado (0-0 en ambos partidos), los azulones tienen siete goles a favor y los navarros ocho en contra.

Lejos de tener un componente emocional, el encuentro de hoy despedirá la temporada en un Sadar sin público y sin la opción de que los jugadores que se marchen sean aplaudidos por la afición.

