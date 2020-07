Arrasate: "Hemos tenido un mal día"

Actualizada 08/07/2020 a las 23:25

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, admitió tras perder por 3-0 en el campo del Betis que, "en general", han "tenido un mal día" y que a su equipo le "ha faltado entrar mejor en el partido", ya que, "con el 1-0" tempranero, "ellos han ganado en confianza y el 2-0 refleja lo sucedido en la primera parte".

"En la segunda mitad hemos estado mejor, pero, en general, hemos tenido un mal día y esto, ante estos rivales, se paga porque el Betis tiene un equipo de mucho nivel", subrayó en rueda de prensa el técnico vizcaíno, que reconoció que los sevillanos "han sido mejores".

El preparador del conjunto navarro señaló que en el descanso les dijo "a los jugadores que había que sufrir y marcar un gol para meterse en el partido", si bien lamentó que éste "no ha llegado y al final ellos han marcado el tercero".

Insistió en que la clave de la derrota estuvo en "el primer gol, en una acción" en la que indicó que sus defensas no estuvieron "intensos".

El técnico rojillo cree que en el intento de remontada "faltó 'punch'" y que, en términos generales, no hicieron "un buen partido", lo que convierte en "imposible" competir "contra equipos como el Betis" que, admitió, "ha superado a Osasuna".

"No sé si nos ha pesado el esfuerzo de las últimas jornadas. No me voy contento con el inicio. La jugada del 1-0 me ha molestado porque pudimos defender mejor, pero estar por encima del Betis es la leche, hay que darle valor a los 45 puntos que tenemos", concluyó.

