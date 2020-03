Actualizada 11/03/2020 a las 17:03

La Liga en Primera y Segunda podría pararse durante dos semanas, por lo que Osasuna no disputaría los partidos que tiene programados contra la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Es una posibilidad que va cogiendo fuerza a medida que pasan las horas como prevención al coronavirus.

El club rojillo ha asegurado a este medio que está pendiente de lo que ocurra en una reunión que tendrá lugar mañana a las 12.00 horas entre la Federación Española de Fútbol, el sindicato de jugadores (AFE) y la patronal (LaLiga). Los dos primeros agentes son partidarios de paralizar la competición mientras que el organismo que preside Javier Tebas aboga por esperar la recomendación de Sanidad.

"No hay ninguna novedad. Estoy esperando a Sanidad para ver lo que dice. No es presión porque espero a ver lo que dice Sanidad. Mi única presión es lo que diga Sanidad", ha dicho Tebas a Cuatro. El Gobierno apuesta por la suspensión: "Es sólo una cuestión de tiempo", han dicho fuentes del Gobierno al diario As. En el Consejo Superior de Deportes creen que lo mejor es que haya un consenso entre todos, al igual que en la propia federación, aunque está según el artículo 42 de sus estatutos puede suspender de forma unilateral la competición de Primera y de Segunda.