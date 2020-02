Osasuna Promesas sigue sumando en Tajonar

Actualizada 29/02/2020 a las 20:35

Osasuna Promesas empató a cero en su enfrentamiento contra el Burgos el sábado en Tajonar. El equipo rojillo firmó un encuentro sólido en defensa. No concedió apenas oportunidades al combinado blanquinegro, aunque tampoco vio el gol en ninguna de las jugadas ofensivas que construyó, sobre todo en el tramo final de los noventa minutos.



El partido comenzó con un dominio dividido. Las únicas jugadas peligrosas del equipo visitante vinieron de centros desde la banda derecha que no encontraban a nadie que rematara. Los de Castillejo mantuvieron a raya al ataque burgalés. I. Álvarez solo tuvo que intervenir una vez, de forma decisiva, ante un disparo envenenado que cogió altura, pero que el guardamenta osasunista supo leer y atrapar. Zabarte tuvo la más clara de la primera mitad. Después de recibir un córner largo, el lateral sacó un lanzamiento fuerte y sin altura que salió rozando el palo derecho de la portería de Pedro López. Santafé también lo intentó de cabeza tras un saque de esquina, pero el balón se fue alto.



Ya en la segunda parte, el Burgos comenzó a apretar en ataque y tuvo sus mejores oportunidades. En el minuto 52, Pere Martínez recogió un balón en el área local y remató directamente a la derecha de la portería de Osasuna Promesas. El dominio burgalés se fue diluyendo conforme pasaron los minutos y el último cuarto de hora fue de control rojillo. De hecho Marcos Mendes a punto estuvo de adelantar al conjunto local. I. Álvarez lanzó desde su campo un balón alto, que peinó con destreza Jony para dejar a Marcos Mendes con un buen ángulo de tiro. El delantero rojillo la pudo enganchar, pero el esférico se marchó fuera. Dos minutos más tarde, Calvillo tuvo una ocasión parecida, esta vez a pase de Javi Martínez, aunque mandó a saque de puerte su disparo.



No dio tiempo para más. Osasuna Promesas sumó un punto en Tajonar ante un rival que llegaba en un buen estado de forma, con cuatro victorias seguidas. El club rojillo se colocó así con 41 puntos y sigue en la parte alta de la clasificación. El siguiente partido lo jugará fuera de casa el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas frente al Unionistas C. F. en Salamanca.

FICHA TÉCNICA



Osasuna Promesas 0 - 0 Burgos C. F.

Osasuna Promesas: I. Álvarez, Liza, Santafé (Aranguren, m. 87), Calvillo, Herrando, Zabarte, Aimar (A. Gabriel, m. 80), Marcos Mendes, Javi Martínez, Alvarito (Jony, m. 66) y G. Jiménez.

Burgos C. F.: Pedro López, Pere Martínez, Undabarrena, Juanma, Cerrajería (Rosales, m.88), Julio Rico, Raúl Sánchez (Toché, m. 66), Córdoba, Lobato, Borja Sánchez (Indiano, m. 78) y Alarcón.

Árbitro: Antonio Monter Solans (C. Aragonés), asistido por Sergio Ferrando y Héctor García. Amonestó a Zabarte, de #Osasuna, y a Cerrajería, del Burgos.

Incidencias: Unas 700 personas se reunieron en Tajonar para presenciar este partido, enmarcado en la vigésimo séptima jornada del grupo II de Segunda División B.