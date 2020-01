Actualizada 28/01/2020 a las 11:00

Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó este viernes la oferta de un equipo de la Premier League por el delantero Jaime Mata y negó la veracidad de las acusaciones del exgerente de Osasuna Ángel Vizcay, que declaró que su club pagó al conjunto madrileño por dejarse perder en la temporada 2012/13. Además, reconoció que en verano mantuvo contactos para fichar al argentino Ezequiel "Chimy" Ávila cuando ya había fichado a Enric Gallego porque había ofertas por Jaime Mata y por Ángel Rodríguez, que podrían haber salido del club.



El máximo mandatario del Getafe analizó cómo está el mercado en su equipo a falta de pocas jornadas para el cierre de la ventana invernal y reconoció que algunos jugadores como Jaime Mata o Ángel Rodríguez, han tenido ofertas para salir del club.



"De Mata me han hecho una oferta de la Premier League. Pero Mata está muy contento. En este momento no quiere irse. Y Ángel Rodríguez también ha tenido ofertas y ha tenido la gallardía, de que ofreciéndole mucho dinero, siempre ha dicho que no. Se lo agradezco. Pero entendería que se fuera en un momento porque querría ganar más dinero", dijo en declaraciones a El Transistor de Onda Cero.



Torres también se refirió a la posible marcha a final de temporada de su entrenador, José Bordalás, que renovó su contrato este verano hasta el año 2022. El presidente del Getafe dijo que comprendería su salida y que no le pondría dificultades con la cláusula de rescisión.



"Entendería cualquier cosa y le estaría agradecido eternamente. Le traje en la miseria. Remontó, ascendió al equipo y que un entrenador de su categoría que puede estar cuatro años en el Getafe... Si considera que se ha acabado su etapa, le abriré las puertas. Y sin cláusula de rescisión, hay que ser agradecido. A final de temporada, y dejándonos bien, si se tiene que ir... tiene contrato, pero la puerta la tiene abierta", apuntó.



Respecto a la cesión de Brahim Díaz, negó que se pueda producir porque el jugador del Real Madrid no quiere salir del club blanco: "después de que fuera convocado y jugara un ratillo, se mantiene en sus trece", manifestó.

También dio su punto de vista sobre las acusaciones del ex gerente de Osasuna Ángel Vizcay, que afirmó durante el juicio en Pamplona contra exdirectivos del conjunto navarro y exfutbolistas del Betis haber pagado al Getafe por dejarse perder un partido en la temporada 2012/13.



"No dijo eso (que había comprado a los jugadores del Getafe). Ni lo dijo en el 2012 ni ahora. Se ratificó en las actas de la junta directiva que se cogían 400.000 euros. Ha implicado a una serie de equipos. Se ha metido en un charco sin sentido. Dice que cogió 4000.000 euros para dárselos al Getafe para dejarse perder. Y no dice a quién se lo da. Tendrá un nombre de esa persona. Que lo diga", señaló.



Torres defendió que no han llamado a nadie del Getafe a declarar y sentenció que en el club madrileño no tiene nada que ver en las acusaciones que ha recibido por parte de Ángel Vizcay.



"Estoy hasta las narices. Iba a sacar un comunicado pero para qué. Nunca dice a quién se lo ha dado. Al Getafe, ¿pero a quién?. Un tío que le han pillado con las manos en la masa y va a ir para dentro... pues a cuanto más implique... luego la junta directiva sale y dice lo contrario", añadió.



"Se cogía dinero, se repartía y como no había inspecciones a otros años, ponían primas a terceros y no eran primas a terceros, se lo quedaban ellos. Se cogían dos o tres millones todos los años y se lo repartían ellos para las vacaciones. Me lo han contado y esa es la verdad".

Selección DN+