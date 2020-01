El famoso teléfono de contacto con los béticos

Actualizada 23/01/2020 a las 10:47

Los jugadores del Betis, según la investigación, realizaron numerosas llamadas a un teléfono a nombre de la agente inmobiliaria Cristina Valencia. Txuma Peralta explicó ayer su versión sobre el origen de este teléfono. “Lo compré yo en El Vendrell y como estaba con ella y tenía una serie de descuentos lo pusimos a su nombre. Lo usé para los contactos con jugadores del Betis”, reconoció el exdirectivo. Cuando la fiscal le preguntaba, en repetidas ocasiones, quién le llamaba, él decía que no sabía quién era el interlocutor que había al otro lado. “Alguien les dio nuestro teléfono, yo no tenía contactos con los jugadores del Betis, no sé si Vizcay los tenía. Se habló de quedar en el hotel Melía Los Galgos de Madrid”, relató Peralta. Así se fraguó la reunión en la que, según él, se pactaron los 400.000 euros de prima por ganar al Valladolid. Cuando le preguntaron por si esta era la práctica habitual, Peralta dijo desconocerlo: “Yo solo he vivido esa experiencia, no sé cuál era la costumbre. No he hecho en mi vida estas cosas”. En cuanto al cobro de dietas, afirmó que solo se cobraba por kilometraje y asistencia a actos y que en total habría cobrado entre 1.500 y 2.000 euros. “Se retiró porque había revuelo”

