Caso Osasuna

El exdirectivo de Osasuna Txuma Peralta ha reconocido este miércoles en el juicio, al igual que hiciera durante la instrucción, que se primó al Betis por ganar al Valladolid en la penúltima jornada de la temporada 2013-2014. Solo por ganar. Nunca, aseguró, se ha primado a otros equipos perder. Y ha acusado al exgerente Ángel Vizcay de faltar a la verdad. “No quiero ser muy duro… pero ayer cuando le escuchaba pensé que era la cafetera del club, que solo servía cafés en el estadio después de 25 años en Osasuna. Mintió mucho, pero no quiero ser muy duro con él”, afirmó para asegurar que coincide “al cien por cien” con la versión que este martes ofreció el expresidente Miguel Archanco.

Peralta ha insistido en que “nunca” se habló con jugadores del Betis para que se dejaran perder en Pamplona en la última jornada. La fiscal, que también acusa por la prima por ganar, ha insistido en este asunto, cuestionando al directivo en varias ocasiones si con este incentivo no se estaba perjudicando al Valladolid y por lo tanto alterando la competición. “Si no corro sí altero un resultado, pero si corro más no sé cómo puedo predeterminar un resultado. Si no, llevaríamos años predeterminando resultados porque primábamos a nuestros jugadores por ganar”. Como la fiscal ha insistido, en incluso le ha preguntado por qué realizó una apuesta a la victoria de Osasuna contra el Betis y no al triunfo del Betis contra el Valladolid “si sabían que iban a ganar”, Peralta ha sido muy ilustrativo: “Es que no sé qué resultado va a tener ese partido. Ya pueden darme un millón de euros por ganar un mano a mano a Michael Jordan que no le voy a ganar”, ha expresado, provocando las carcajadas en la sala. También ha dicho que Vizcay les dijo que “dar primas por ganar no era ilegal”.

Ha negado que se pactara con el Espanyol el empate en la penúltima jornada, “porque no servía de nada”, y que la junta (faltaba Sancho BandrésI) solo decidió primar al Valladolid tras la derrota de Osasuna contra el Celta la jornada anterior. “Es absolutamente falso lo que ha dicho Vizcay de otros amaños”. Se acordaron abonar 400.000 euros al Betis como prima si ganaban al Valladolid. Él no sabe, ha dicho, cómo se contactó con los jugadores, pero sí que se reunió con los futbolistas Amaya y Torres en un hotel de Madrid. “Ellos pedían más, puede ser un millón, pero les dijimos que solo 400.000. Y así se quedó”. El Betis ganó y sus jugadores reclamaron el pago esa misma semana, ya que la siguiente “se iban de vacaciones”. Vizcay se ofreció a hacer la entrega y él se prestó a acompañarle.

Cuando se reunió el dinero, Vizcay y él estaban en Madrid, así que pusieron rumbo a Sevilla, adonde viajó desde Pamplona Diego Maquirriain con el dinero. “Llegó al hotel y yo estaba viendo un partido de baloncesto en el hall. Subió a la habitación y estuvo con Vizcay. No tengo ni idea de si Maquirrian sabía para qué era ese dinero”. Un coche, conducido “por un señor que no conocía”, fue a buscarlos a él y a Vizcay al hotel, y de ahí fueron a un parking privado, donde se montaron en una monovolumen en la que había “tres señores con barba” a los que no vio la cara porque estaba sentado atrás y “estaba todo muy oscuro”. Les entregaron el neceser y en el mismo coche de la ida los trasladaron de vuelta al hotel.

Peralta ha asegurado que , y que él no tenía firma para sacar dinero ni conoce ninguna de la salidas de cantidades que se están juzgando estos días. “Dinero en Osasuna no había en ningún lado. He oído que había unas cajas fuertes, pero no las he visto en mi vida”. Ha insistido en que desconocía que el cuñado de Purroy prestó 600.000 euros a Osasuna y también el pago de 900.000 euros a los agentes inmobiliarios acusados, uno de ellos su amiga Cristina Valencia. “La puse en contacto con Archanco años atrás porque quería recalificar unos terrenos y yo la conocía de mi actividad profesional, nada más”.

