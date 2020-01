Actualizada 21/01/2020 a las 22:40

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, se ha mostrado muy crítico con sus jugadores, a pesar de la remontada final, y ha reconocido que su equipo ha hecho una primero parte "lamentable" y que "el Recreativo ha sido superior durante una hora de partido"

"El Recreativo ha hecho lo que ha podido y ha estado muy bien. Han sido superiores a nosotros la primera hora de partido y creo que el Recre ha hecho un gran partido; los que no hemos estado a la altura hemos sido nosotros, que hemos hecho un primer tiempo lamentable. Hemos reaccionado a tiempo y nos ha dado para llegar a la prórroga y ganar. Al Recre no se le puede achacar nada, pero a nosotros sí", ha dicho.

"No estoy nada satisfecho, aunque hayamos pasado. Creo que es la primera vez desde que estoy que pasa esto en el primer tiempo, la apatía con la que hemos jugado. Eso no puede ser y no puede repetirse. Luego es verdad que con los cambios y con el cambio de dibujo, en la última media hora entre que hemos estado mejor y el cansancio del Recre, que es un equipo de Segunda B y viene de jugar el domingo, nos ha dado para empatar y luego ganar en la prórroga. Pero no podemos estar satisfechos porque creo que lo que hemos visto hoy no lo habíamos visto hasta ahora y creo que tenemos que reflexionar todos", ha añadido, visiblemente molesto.

