Osasuna remonta al Recreativo con un Chimy Ávila estelar y sigue vivo en la Copa del Rey

Osasuna se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol tras darle la vuelta a un 2-0 adverso e imponerse 2-3 a un valiente Recreativo de Huelva en un choque que se resolvió en la prórroga, después de que el tiempo reglamentario hubiese concluido con empate a dos goles.



En la primera parte el Recreativo se mostró más efectivo, con dos goles a balón parado. En la segunda Osasuna creció y siendo muy superior logró el empate en el último cuarto de hora del tiempo reglamentario. En el tiempo extra, aguantó la primera parte el Recre, pero los rojillos sentenciaron en la segunda con un tanto de Iñigo Pérez en el minuto 110.



El conjunto recreativista comenzó el encuentro con más ganas y antes del minuto 10 gozó de dos ocasiones de gol. Quiles controló un balón en largo y con un buen tiro a la media vuelta desde la frontal del área casi bate a Juan Pérez, que efectuó una gran estirada. En el córner siguiente, Quique Rivero también pudo marcar al enviar el tiro cerca del larguero.



Precisamente a balón parado es como el Recre abrió el marcador. Tras varios rechaces el balón le cayó a Morcillo, que en otro saque de esquina casi marca de cabeza, y el central valenciano acertó a marcar con un tiro colocado entre el bosque de piernas.



Osasuna reaccionó y agobió al Recre, con Cardona y Torres como hombres más activos, pero lo más peligroso de esos minutos fue un tiro que se fue por encima del larguero de Iñigo Pérez.



El Recre salvó la situación y en otro córner hizo el 2-0. Tras un barullo y un error de Juán Pérez, el argentino Roncaglia acabó introduciendo el balón en su portería al tratar de sacar un remate.



Tras el 2-0, en la segunda parte el cuadro navarro salió decidido a poner más intensidad en el campo y mejoró, especialmente con un triple cambio. En el 65 entraron Nacho Vidal, Brasanac y Chimy Ávila y su incidencia en el juego no tardó en hacerse efectiva.



Osasuna iba claramente a más, pero el Recreativo a la contra pudo hacer el 3-0 con una gran cabalgada de Isi Ros, que no acertó ante un Juan Pérez que le tapó bien la portería.



Y de la posible sentencia, a recortar distancias. A falta de un cuarto de hora para el final el serbio Brasanac estableció el 2-1 con un cabezazo que envió a la escuadra un centro desde la izquierda. Luego Ávila pudo empatar, pero su tiro lo repelió un defensa.



También gozó de una buena doble ocasión Marc Cardona ante Álex Lázaro, que rechazó los dos remates consecutivos en área pequeña. El conjunto rojillo iba en tromba a por el segundo gol ante un Recre embotellado y que resistía con muchos apuros.



A siete minutos para el final Chimy Ávila logró el 2-2 y forzó la prórroga con un remate inapelable en una jugada en la que se pidió falta sobre Morcillo.



En el tiempo extra, el conjunto navarro continuó con la misma dinámica y acosó sin descaso a un Recre que se empleaba en defensa pero andaba justo de fuerzas en ataque.



Apoyado por su afición, el Recre resistió la primera parte de la prórroga, pero en la segunda llegó el tanto de Iñigo Pérez que confirmó la buscada remontada rojilla. Aún así Chuli tuvo la oportunidad de forzar los penaltis, pero el marcador ya no se movió.

Ficha técnica:

2.- Recreativo: Álex Lázaro; Cera, Borja García, Morcillo, Diego Jiménez; Ponce; Isi Ros (Chuli, min. 76), Quique Rivero, Víctor Barroso (KLeandro, min. 83), Irizo (Fran, min. 67); y Alberto Quiles (Gerard Vergé, min. 97).

3.- Osasuna: Juan Pérez; Zabarte (Nacho Vidal, min. 65), Unai García, Roncaglia, Estupiñán; Rober Ibáñez (Darko Brasanac, min. 65), Moncayola, Roberto Torres, Íñigo Pérez; Cardona (Kike Barja, min. 105) y Juan Villar (Chimy Ávila, min. 65).

Goles: 1-0, min. 12: Morcillo; 2-0, min. 45: Roncaglia (pp); 2-1, min. 76: Darko Brasanac; 2-2, min. 84: Chimy Ávila; 2-3, m. 110: Iñigo Pérez.

Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño). Amonestó en los locales a Quique Rivero, Chuli, Gerard Vergé y Cera; en los visitantes a Chimy Ávila, Moncayola y Cardona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se disputó a partido único en el Nuevo Colombino ante unos 5.000 espectadores.

