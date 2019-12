Osasuna no se calla y presentará una queja formal a la RFEF por el VAR

Actualizada 15/12/2019 a las 16:31

Osasuna no se va a quedar con los brazos cruzados después de la calamitosa negación del VAR a un claro penalti sobre Darko Brasanac con 0-0 en el marcador antes del descanso. El club ha informado que formulará una queja formal ante el máximo organismo del fútbol nacional. "Tras los hechos ocurridos ayer en el Wanda Metropolitano en el encuentro ante el Atlético de Madrid, en el que nuestro club fue gravemente perjudicado por la decisión del VAR, el Club Atlético Osasuna presentará formalmente una queja en las próximas horas ante la Real Federación Española de Fútbol", indica Osasuna en una nota.

El club recuerda que "en el tramo final de la primera mitad, Darko Brasanac cayó en el área como consecuencia de la entrada de un futbolista rival". Nadie entiende por qué no se le dijo al colegiado, Munuera Montero, que acudiera al monitor a pie de campo ni se admite la razón de la no señalización de la pena máxima. "Es una acción que, a juicio del club, admite poco margen para la interpretación. Es por eso que resulta incomprensible que la revisión de la jugada por parte del VAR determinase que no había existido tal infracción y que tampoco se invitase al colegiado del encuentro a ver la acción con más detenimiento en el monitor situado a pie de campo. Tampoco resulta admisible, bajo nuestro punto de vista, que a nuestro cuerpo técnico se le trasladase en los momentos posteriores a la acción que Darko Brasanac se había resbalado, cuando las cámaras de televisión demostraban muy claramente el derribo de nuestro jugador".

La entidad rojilla siempre ha sido partidaria del VAR, pero en este caso no se va a quedar callada. Al mando del VAR ayer en Las Rozas estaba el colegiado asturiano González Fuertes. En la pasada jornada contra el Sevilla también se obvió un penalti cometido por el defensa Diego Carlos por una mano que destaparon las imágenes en los últimos minutos. "El Club Atlético Osasuna siempre ha defendido la implantación del VAR en los partidos de LaLiga, una herramienta que consideramos que sirve para impartir justicia y corregir los lógicos errores que se pueden producir en un partido. Así ha sido al menos hasta las últimas jornadas, en las que nuestro club ha sido perjudicado por una interpretación muy cuestionable de la herramienta. El club entiende que el colegiado del encuentro pudiese no percatarse de la acción sobre el terreno de juego, pero no puede comprender los motivos que llevaron al colegiado del VAR a pasar por alto una infracción flagrante. Por todo ello, el club se dirigirá a la RFEF para expresarle formalmente su malestar", termina el comunicado.

