El resbalón fue del VAR

Es tan inexplicable como indignante. Lo primero porque la caída de Darko Brasanac en el área barrido por completo por Felipe Monteiro no tiene interpretación posible. Es un penalti de libro. Inexplicable, por tanto. Lo segundo porque a Osasuna le trasladaron que se había revisado la jugada desde el VAR. El serbio se había “resbalado”, le aseguraron. Indignante viendo repetidas la imágenes. “Aceptamos el error, pero no la mentira”. Lo dijo Jagoba Arrasate. Puede haber acciones abiertas a la interpretación del colegiado. Una mano, un contacto dudoso, una expulsión rigurosa. De acuerdo. Pueden equivocarse como lo hacen los futbolistas evidentemente. Pero si el videoarbitraje no es capaz de entrar en acción y avisar al árbitro de que, “oiga, mire esta jugada porque hay penalti”, pues pierde toda la credibilidad.

¿Qué le dijo González Fuertes a Munuera Montero? ¿Que Brasanac se había resbalado? Si es así, no hay explicación posible. Recordó al “Juanfran, si te tiras, hazlo bien” de Perez Burrull en el Bernabéu. El de Crevillente, supongo, presenciaría la escena atónito desde el palco. Si Munuera no fue capaz de verlo en directo, que puede pasar, el VAR llegó al fútbol actual para salvar este tipo de acciones. Por cosas como ésta, porque los árbitros ya deciden con imágenes en la mano, las injusticias se entienden menos.

Esta jugada fue parte del esperpento. La patada que recibió el Chimy Ávila por parte de Felipe tampoco recibió castigo alguno. Una entrada por detrás y sin el balón en juego. ¿Pero entonces para que está el VAR? Sea a favor de Osasuna o del adversario no se entiende su ausencia en unas jugadas y su intervencionismo en otras. Por ejemplo, la mano de Facundo Roncaglia contra el Espanyol que se señaló minutos después. Para eso está. Se puede debatir si la herramienta gusta o no. Lo que no puede suceder es que los rojillos sufran dos jugadas en su contra en una semana y se pasen por alto. La mano de Diego Carlos en el área del Sevilla con el 1-1 en el tramo final era para, al menos, ver la jugada en el monitor. Estrada Fernández habló con Mateu Lahoz pocos segundos. No se pitó nada.

Desde el club no hubo queja alguna pese a que vieron la imagen al terminar el encuentro y no salían de su asombro. Desde la entidad siempre se ha considerado útil el VAR. Y se sigue defendiendo pese al episodio de este sábado en el Wanda Metropolitano. Lo dijeron Jagoba Arrasate y también Braulio. También dejaron claro que no sirve de excusa tras una derrota. No está en el ADN de este Osasuna la pataleta fácil. Sin embargo, especialmente el penalti no señalado a Darko Brasanac ha acabado con la paciencia. Lógico. Si no, ¿para qué está el VAR?

