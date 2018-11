Actualizada 08/11/2018 a las 10:36

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha manifestado que va a realizar un estudio jurídico-técnico sobre la petición de Osasuna de que la Comunidad foral le conceda un aval de 23 millones de euros que iría destinado, entre otros aspectos, a la reforma del estadio de El Sadar.



Mikel Aranbaru, en respuesta a una pregunta de Podemos-Orain Bai en el pleno del Parlamento, ha explicado que recientemente la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, y él mismo mantuvieron una reunión con el presidente Luis Sabalza y el gerente de Osasuna, quienes les trasladaron la petición concreta de un aval de 23 millones de euros.



Esos 23 millones se destinarían a dos fines, ha detallado el consejero. Por un lado, la cancelación de un aval actual vigente de 18 millones, cuyo riesgo vivo llega a 7 millones. Y en segundo lugar, los 16 millones restantes serían para avalar "un préstamo que tienen apalabrado para acometer la reforma del estadio".



Aranburu ha explicado que "el compromiso al que llegamos fue que el Gobierno lo iba a estudiar y yo quedé encargado de hacer un estudio jurídico-técnico de la propuesta que nos hacían". "Todavía no he trasladado al Gobierno ningún informe y el Gobierno no tiene ningún criterio como tal sobre esta petición", ha explicado.



El consejero ha precisado que el Ejecutivo ya trasladó al club que la concesión del aval debe ser aprobada en última instancia por el Parlamento de Navarra. "Ellos sabían que esto iba a ser así, pero hay otras aristas que hay que estudiar, no solo el riesgo vivo, también las garantías o la posibilidad de que se supere el 0,1% del PIB, con lo cual requeriría la autorización del Consejo de Ministros", ha explicado.



El parlamentario de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha mostrado su "preocupación por que el club vuelva a entrar en una dinámica de poner deuda sobre deuda como hizo en anteriores legislaturas acompañado por anteriores Gobiernos y llevó a una situación en la que estuvo a punto de desaparecer y hoy en día se ha convertido patrimonialmente en uno de los clubes más pobres de Navarra".



"Además, como gestores del dinero público también tenemos una responsabilidad no solo de velar por la continuidad del club sino también que los dineros que se presten directamente o los avales no cause perjuicios a la larga a la Hacienda de Navarra", ha indicado.

