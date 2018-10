Sabalza: "Esperamos que por parte del Gobierno podamos reformar El Sadar"

Actualizada 24/10/2018 a las 21:37

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, se ha referido durante la presentación de los cinco proyectos de reforma de El Sadar, a la reunión que ha mantenido con el Gobierno de Navarra para acometer dicha reforma.

En el encuentro, el club ha presentado la propuesta del aval, por la que el pago de la obra recalaría en la entidad rojilla y a partir de ahí "ver las diferentes fórmulas de endeudamiento que se pueden hacer", según Sabalza.

A palabras del presidente de Osasuna, no ha habido respuesta por parte del Gobierno Foral, debido a que "deben estudiar la propuesta presentada", aunque Sabalza ha dicho que espera una respuesta antes de fin de año.

En cuanto a la fecha de consulta a los socios, Sabalza ha indicado que hasta que no haya una respuesta del gabinete de Barkos no se llevará a cabo. "Por el momento, nosotros esperamos que por parte del Gobierno la reforma no se paralice, no hemos pensado un plan B. Todo depende de una financiación, si tenemos el aval del Gobierno iremos a hablar con los bancos con ese aval, si no lo tenemos, pues tendremos que ir con otro método" ha explicado el presidente.

"El club tiene capacidad para endeudarse, con las cuentas que tenemos sí es posible, pero es el banco el que decide, no el club" ha especificado Sabalza.

