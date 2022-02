La firma de un equipo en crecimiento

primer hat-trick en Tercera División. Es mucho más. Ese esférico manchado de tinta, repleto de mensajes y dedicatorias a su capitán, representa la unión de un vestuario dispuesto a luchar contra viento y marea con el fin de conseguir la salvación. El balón que sujeta Sergio Sanz (Corella, 1990), delantero del Corellano , entre sus manos siempre guardará en él un recuerdo imborrable. No supone únicamente la consecución de su. Es mucho más. Ese esférico manchado de tinta, repleto de mensajes y dedicatorias a su capitán, representa la unión de un vestuario dispuesto a luchar contra viento y marea con el fin de conseguir la salvación.

Por las botas de Sergio Sanz pasarán muchas de las opciones de permanencia del Corellano. Es el máximo goleador del equipo, suma cuatros tantos, todos ellos de un valor esencial. “Este año estoy marcando menos goles, pero estoy contento porque están sirviendo para el bien del equipo. Mi primer tanto llegó hace no mucho, en el partido contra el Pamplona, y sirvió para llevarnos los tres puntos. El domingo, por suerte, sucedió lo mismo. Marqué los tres goles de la victoria contra el Cantolagua. No hacía un hat-trick desde 2014, y este ha sido el primero que hago en Tercera. Me hace mucha ilusión, pero tampoco tuve mucho tiempo para celebrarlo. El lunes entré a trabajar a las 8:15 horas”, reconoció Sanz.

Todos los festejos se quedaron en el césped. Allí desquebrejó a la zaga del Cantolagua, gracias, en parte, a su compañero Asier Liroz. “Mucha de la culpa de mis goles fueron gracias a él. El primero llegó tras una gran presión suya a un rival, robó el esférico y me lo puso en bandeja para adelantar al equipo. El segundo fue tras una jugada por banda y el tercero fue similar al 1-0, una nueva presión en campo contrario y yo solo tuve que definir con el portero del Cantolagua batido”, recordó el atacante.

UN AÑO PROMETEDOR

Con la victoria ante el Cantolagua, el Corellano está confirmando su gran 2022. Ha disputado siete encuentros, con un balance de tres victorias, dos empates y dos derrotas. “Estamos muy enchufados, con muchas ganas a pesar de estar abajo en la zona baja de la clasificación. Durante la primera vuelta competimos bien, pero todo nos salió cruz. Ahora seguimos jugando de la misma manera, pero estamos teniendo una pizca de suerte. Y eso ayuda”, apuntó el capitán.