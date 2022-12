El San Juan, la apuesta de Isi

título del tema, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este?, puede ser una pregunta que se le puede para hacer a él. El lateral derecho Isi López juega en el Es difícil que él conozca la canción. Cuando salió a la luz, no había nacido y aún hubo que esperar. Sin embargo, asume, entre risas, que el, puede ser una pregunta que se le puede para hacer a él. El lateral derecho Isi López juega en el San Juan de la Segunda RFEF . Él es de Las Palmas de Gran Canaria y vive en el equipo navarro su primera experiencia en el fútbol fuera de las islas. “El fútbol te da lo que buscas y aquí he venido a buscarlo”, explica.

El San Juan, su equipo, recibe este sábado 10 de diciembre (17 horas) a la U.D. Logroñés en la Agrupación. El equipo de Bebeto suma una victoria y un empate. El duelo ante el conjunto riojano se presenta como una buena ocasión de ratificar esta dinámica positiva para despedirse de su afición antes del parón navideño. “En casa, además, sería importante ante la gente de aquí, que nos apoya en el día a día. Si conseguimos la victoria, mucho mejor. El Logroñés, con un equipo en una categoría superior, tendrá un buen número de jugadores en dinámica del primer equipo. Eso dice mucho del partido que tenemos. Los once que salgan al campo tendrán que estar al cien por cien, los del banquillo ayudar lo máximo posible y nuestra idea es ganar. El fútbol es eso ganar cuantos más partidos, mejor”, indica.

En la anterior temporada jugó en Las Palmas Atlético, filial de Las Palmas, hasta diciembre y salió cedido al San Fernando de Maspalomas. “Tenía que buscar un sitio nuevo al terminar el contrato. Salió la oferta del San Juan y decidí venirme y aquí estoy”, añade. Llegó a debutar con el filial de Las Palmas en la Segunda División B hace dos cursos. Isi López fue la última pieza que tuvo que encajar el San Juan . Llegó para la quinta jornada. “Me han tratado muy bien. Me han acogido con los brazos abiertos. Poco a poco he ido cogiendo el ritmo de los compañeros y he ido entrando en la dinámica del grupo. Ahora mismo estoy cogiendo minutos”, señala.

UN PASO ADELANTE

Aquella canción de los Burning, de 1978, continúa: “¿Qué clase de aventura has venido a buscar?” y eso mismo se le puede volver a preguntar al lateral canario. “Se trata de un paso más adelante. Si fuese por mí no saldría de mi casa nunca, pero cuando uno busca un sueño, se tiene que arriesgar y, de momento, estoy muy bien. Me estoy adaptando muy bien. El frío es lo que llevo un poquito así, así, pero por lo demás súperbien”, se sincera.

Isi López, de 23 años, ha participado en siete partidos del equipo. “Me costó entrar en la dinámica del conjunto más que nada por el tema físico. Durante el verano, al no contar con equipo, no tuve una preparación previa antes de venir. Entonces era yo entrenando en mi casa, intentando ponerme lo más a tono posible para cuando tuviese que venir y coger el ritmo cuanto antes. En una o dos semanas, no estaba tan bien como los compañeros pero ahí, ahí. Los conceptos se van cogiendo rápido pero el nivel físico era lo que más me preocupaba. Lo llevé bien y fue rápida la adaptación”.

El lateral canario ha ido conociendo el nivel de la categoría. “Cualquier equipo, esté lo más arriba de la tabla o lo más abajo, te puede rascar puntos, victorias... Al fin y al cabo todos los partidos son un mundo y hay que salir siempre con la mentalidad de que puede pasar cualquier cosa. Hay que ir a ganar”, dice. ¿Y los rivales? “Yo estoy acostumbrado a otro tipo de juego más combinativo, más de tener la pelota, pero aquí se practica un fútbol más directo, los jugadores son más físicos pero es fútbol. Se trata de lo mismo. Siempre hay buenos equipos y hay que ir a por todas”, destaca.