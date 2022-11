Un cara a cara para los hermanos Mendes

Después de compartir vestuario en el Valle de Egüés, las vidas deportivas de los hermanos Mendes se separaron en la temporada 18-19. Sin embargo, el domingo, se volvieron a cruzar, pero en este caso como rivales. Marcos Mendes juega de delantero en el Tarazona. Vladi Mendes lo hace como lateral derecho en el San Juan. En lo deportivo, los puntos se quedaron en la casa del primero. En lo personal, el triunfo fue para los dos.

Valle de Egüés se convirtió en su casa deportiva. Marcos, de 29 años, dejó la entidad de Sarriguren en la temporada 18-19. Recaló en la Peña Sport, el Promesas para iniciar un periplo por Algeciras, Real Murcia y Navalcarnero. Este curso ha fichado por el Tarazona de la Segunda RFEF. Los hermanos Mendes llegaron a Pamplona en el 2005. Son naturales de Guinea-Bisáu. Else convirtió en su casa deportiva. Marcos, de 29 años, dejó la entidad de Sarriguren en la temporada 18-19. Recaló en la Peña Sport, el Promesas para iniciar un periplo por Algeciras, Real Murcia y Navalcarnero. Este curso ha fichado por el Tarazona de la

Vladi, de 32 años, dejó este curso el Valle de Egüés para jugar en el San Juan. Este curso significa su estreno en la Segunda RFEF. Marcos asegura que el del domingo fue el primer enfrentamiento contra Vladi, pero este le corrige. “Ha sido el segundo. Él igual no se acuerda pero cuando se fue a la Peña Sport nos enfrentamos en el partido de la segunda vuelta. En el de la primera, yo estaba lesionado. En aquel partido también marcó”, recuerda Vladi.

Y justo el domingo el gol de Marcos Mendes abrió el marcador. Su equipo ganó por 3-1 y él hizo crecer su diferencia como pichichi del grupo. Suma 9 goles. “Estoy contento. Llevo nueve goles en once jornadas, pero lo más importante es el colectivo, que el equipo gane”, destaca.

EMOCIONANTE Y ESPECIAL

Para él, enfrentarse a su hermano mayor le llevó a sentir una “sensación rara”. “Hemos jugado mucho como compañeros. Fue emocionante enfrentarnos. Le transmití mi cariño. Él es defensa y yo delantero. En algún momento chocamos, pero no tuve la oportunidad de encararle”, cuenta. ¿La oportunidad o el valor? “No, no. No me llegó ninguna por su banda. Ya me hubiera gustado. Siempre he tenido más cuerpo que él. Vladi siempre ha sido más delgado pero fibroso”.

Hemos jugado mucho como compañeros. Fue emocionante enfrentarnos (Marcos)

Su hermano disiente. “Yo creo que no tuvo valor-bromea-. Para mí fue un partido muy especial. Le doy las gracias al entrenador. Venía de varios encuentros sin jugar por lesión, pero me sentía bien”, cuenta. El duelo de los hermanos Mendes llevó a Tarazona a sus dos hermanas, sobrinos, parejas y amigos. “Somos muy familiares. Tenemos una relación muy cercana. Cuando tengo libre, voy a Pamplona a ver a mi familia”, cuenta Marcos. Tras fichar por el Tarazona, vive esta temporada en Tudela.

La cercanía también le hace posible a Vladi acudir, siempre que puede, a ver a su hermano a Tarazona. “Lleva un buen año. Muchas veces perdona demasiado”, relata. Desde que Marcos salió de Navarra, hace cuatro temporadas, el fútbol le permite dedicarse en exclusiva al deporte. “Estaba en casa, muy cómodo, con trabajo, pero decidí aceptar la oportunidad y salir fuera”. Vladi trabaja desde hace 14 años en la Volkswagen, trabajo que compagina con el fútbol. “En esta categoría, tenemos que estar al doscientos por cien. La última derrota me fastidió mucho, pero tenemos que pensar ya en el próximo partido”, señala. Marcos Mendes marca como principal objetivo deportivo de su equipo, el Tarazona, la permanencia. “Una vez la consigamos será momento de buscar objetivos más ambiciosos”, indica. En la jornada 28 el San Juan recibirá al Tarazona.