Farolillo rojo de la Segunda RFEF y pérdida de confianza en algunos de sus tripulantes. Pero su capitán, Eneko Martínez, no iba a permitir que la oleada de derrotas hundiera su embarcación. El lateral derecho, que alcanzó los 200 partidos con la elástica del Izarra, anotó el primer tanto en su encuentro de este fin de semana y dirigió el navío estellés hacia la victoria ante el Alavés B. El barco del Izarra estaba prácticamente tocado y hundido.de la Segunda RFEF y pérdida de confianza en algunos de sus tripulantes. Pero su capitán,, no iba a permitir que la oleada de derrotas hundiera su embarcación. El lateral derecho, que alcanzó los 200 partidos con la elástica del Izarra, anotó el primer tanto en su encuentro de este fin de semana y dirigió el navío estellés hacia la victoria ante el Alavés B.

Rondaba el minuto 20 en Merkatondoa cuando el árbitro del partido entre el Izarra y el filial del Alavés señaló la pena máxima a favor de los locales. “No hay un lanzador habitual. Lo hacemos por sensaciones de cada momento. Era un momento importante y me lo cedieron”, indica Martínez. El capitán no dudó dónde patearlo y anotó el 1-0. “Estaba un poco nervioso. La situación era complicada para el club, íbamos empate y tenía cierta responsabilidad con ese lanzamiento. Pero este penalti era importante para mí”.

El gol del lateral de 31 años no fue más que la guinda de sus 200 partidos con la elástica del Izarra. “Se me vienen a la cabeza muchísimos recuerdos, malos y buenos. Pero siempre prefiero quedarme con los buenos momentos”. Al finalizar el partido, Martínez no dejó de recibir mensajes en su teléfono móvil. “Al final del partido recibí muchas felicitaciones de gente querida. Fue un momento más que especial para mí”, comenta.

El Izarra ha revivido en estas últimas semanas sus peores pesadillas. Tres derrotas consecutivas situaron al club estellés como farolillo rojo del grupo II de Segunda RFEF. “Es una situación un poco complicada. No estamos obteniendo los resultados que queremos y creo que es la primera vez que estamos últimos en la clasificación”, dice el lateral. Pese a las adversidades, el equipo mostró ante el Alavés B una gran unión entre todos los miembros de la plantilla y sacó en el campo el carácter que tanto caracteriza al club. “En pretemporada ya jugamos contra ellos. Los filiales siempre son equipos muy preparados. Pero esta vez el equipo salió a por todas y tuvimos nuestro mejor día de cara a puerta. Todos nuestros acercamiento al área rival acabaron en gol”.

UNA SEMANA COMPLICADA

La misma semana del encuentro ante el filial vasco hubo rumores sobre una posible destitución de Alex Huerta, entrenador del Izarra. Pese a la habladurías, el club estellés confió en el técnico soriano para dirigir al equipo una semana más. Huerta devolvió la confianza con una goleada. “Yo, dentro de la intranquilidad que puede generar la situación, confiaba porque todos los miembros de la plantilla van a una. Es un grupo muy sano y estoy seguro de que podemos salir de esta dinámica. Esta victoria nos tiene que servir como impulso”, asegura Martínez.

El técnico soriano quiso recalcar antes del encuentro que el equipo debía mantenerse unido para ganar. “Nos dijo lo de siempre. Hizo hincapié en que tenemos que permanecer juntos como equipo. También resaltó la necesidad de minimizar errores que nos han perjudicado en otros partidos”.

Esta victoria aúpa al Izarra a la decimosexta posición, a tan solo dos puntos del Brea, equipo que marca la salvación. “Una victoria así no se hace todos los días. Ganar 4-0 en esta categoría es muy difícil porque todo esta muy igualado. El resultado dice mucho de todo lo que trabajó el equipo durante los noventa minutos”.

Para seguir con esta buena dinámica, el club estellés deberá vencer al San Juan el próximo sábado en el derbi navarro. “El sábado tenemos un partido muy duro. El San Juan es un equipo que lo está haciendo muy bien y es un derbi navarro. Alicientes suficientes para que la motivación siga intacta”, indica el capitán del Izarra. A pesar de que la clasificación refleja un cierto favoritismo hacia el conjunto dirigido por Alfredo Ibero ‘Bebeto’, Martínez confía en sus compañeros para conseguir la victoria. “El equipo está unido. Somos un gran grupo y todos entrenamos con muchas ganas”, concluye.