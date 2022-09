Cirbonero. Sirvió para que el equipo de Cintruénigo consiguiera la primera victoria en la Segunda RFEF, en la temporada en la que el conjunto de Xabi Mata estrena la categoría. El delantero Garat Arano Otxotorena marcó el 0-1 ante la Mutilvera justo antes de que el árbitro indicara el final del encuentro. “Fue un gol muy importante para el equipo”, dice. Su gol pasará a la historia del. Sirvió para que el equipo deconsiguiera la primera victoria en la, en la temporada en la que el conjunto deestrena la categoría. El delanteromarcó el 0-1 ante lajusto antes de que el árbitro indicara el final del encuentro. “Fue un gol muy importante para el equipo”, dice.

Beruete, de 22 años, ha llegado esta campaña al Cirbonero, de la mano del entrenador Xabi Mata. Arano contextualiza la importancia del tanto que llevó su firma. "Veníamos de jugar unos partidos en los que nos estaba costando llegar al área rival y hacerlo de buenas maneras para marcar gol. Este fin de semana, después de realizar un partido completo pero con pocas ocasiones, metimos el gol. Fue una victoria muy importante para el equipo porque subió el ánimo y vimos que somos capaces de hacer buenas cosas en esta categoría y, así, disfrutarla", apuesta.

El gol nos dio una victoria muy importante. Vimos que somos capaces de hacer buenas cosas en esta categoría

Pamplona, equipo de la Tercera División. Llegó en la categoría de fútbol7. Pasó cuatro cursos en el Athletic y regresó al equipo de Lizasoain. Ahora milita en la Segunda RFEF. "Es un paso grande. Creo que con el trabajo del equipo vamos a llegar al nivel y hacer buenas cosas en la categoría", indicó. El Cirbonero, en las cuatro primeras jornadas, ya se ha enfrentado a otros dos equipos navarros. "Los dos derbis han sido muy diferentes. Conocíamos a los equipos. Intentamos controlar los partidos lo mejor posible. El día del San Juan no pudimos ganar el encuentro, pero contra la Mutilvera logramos la victoria y nos ayudó mucho", indica.

La primera victoria del Cirbonero llegó en la jornada 4, tras dos empates y una derrota. “Llevábamos trabajando bastante tiempo y los resultados no llegaban. Sumamos dos empates contra dos equipos muy buenos, contra el Alavés y el Gernika, después de trabajar mucho. No dudábamos de lo que estábamos haciendo pero sabíamos que nos faltaba un paso más y lo dimos en Mutilva. Gracias a ello, llegó el gol para el equipo y lo vivimos con euforia”, apunta. Además, Garat Arano apuesta por refrendar esta última victoria con una dinámica ganadora en su campo. “Desde el principio sabemos que nos tenemos que hacer fuertes en casa. El otro día, ante el San Juan, no lo hicimos, pero sabemos que en nuestra casa tenemos que intentar sacar los tres puntos porque luego hay rivales muy buenos fuera de casa”.

No dudábamos de nuestro trabajo pero nos faltaba un paso más y lo dimos ante la Mutilvera

Uno de los argumentos que da para explicar su fichaje por el Cirbonero reside en el banquillo. “Xabi (Mata) fue mi entrenador en la Tercera en el Pamplona. Mantuve buena relación con él y sabía que esta progresión podía ser buena con él. No estoy contando con los minutos que me gustaría pero sé que todo puede cambiar y que debo seguir trabajando. Si sigo así, sé que tendré más minutos y ayudaré al equipo. La categoría está siendo más dura. Se nota bastante diferencia. El nivel de entrenamiento está siendo más exigente a nivel físico y mental. Pero debemos mantener la cabeza fría porque podemos hacer buenas cosas en la categoría”, reflexiona.

