Mikel Yoldi, la confianza del delantero

Mikel Yoldi Aizagar ha llegado a la Mutilvera de la Segunda RFEF esta temporada. El sábado salió en el once, en el primer partido de la liga regular, y marcó el segundo gol, tanto con el que el equipo de Andoni Alonso cerró el encuentro y logró la victoria por 2-0 ante el Alavés B. El delantero de Huarte, de 25 años, busca minutos que le ayuden a recuperar la confianza. ha llegado a lade la Segunda RFEF esta temporada. El sábado salió en el once, en el primer partido de la liga regular, y marcó el segundo gol, tanto con el que el equipo de Andoni Alonso cerró el encuentro y logró la victoria por 2-0 ante el Alavés B. El delantero de Huarte, de 25 años, busca minutos que le ayuden a recuperar la confianza.

Ha militado las tres últimas temporadas en el Izarra. “He llegado de tres campañas en el Izarra, donde no he contado con muchos minutos, equipo en el que me costaba salir y encontrar el ritmo de partido, el ritmo de piernas que requiere. Lo hablé con Andoni. Me transmitió confianza y me dijo que poco a poco íbamos a coger ese ritmo que necesitaba y así aportar mi experiencia y calidad al equipo”, señala.

El entrenador contó con él para el primer once de la temporada y él le respondió con un gol. “Era un partido importante y empezamos la temporada con los tres puntos en casa. Nuestro campo tiene que ser un fortín. Los puntos más importantes los tenemos que sacar en casa como sea y fuera pelear todos los posibles”, destaca. Desde el césped, fue así como vio el partido: “Los dos primeros tramos de las dos partes nos costó más entrar en el partido. Ellos tenían más el balón. Nos dominaron bastante haciendo salida de tres. En el segundo tramo, después del gol de penalti, nos fuimos encontrando mejor. En la segunda parte, más de lo mismo, nos costó entrar un poco en el partido. A partir de los cambios y que ellos bajaron, fuimos a rematar el partido y a finalizarlo”, señala.

EQUIPO REJUVENECIDO

Mikel Yoldi ha llegado a la Mutilvera después de tres campañas en el Izarra y tras culminar la pretemporada ya ha disputado el primer duelo. “Andoni (Alonso) nos dijo que la pretemporada era para coger ritmo de piernas, ritmo de partido, coger esa carga que necesitamos al principio de la temporada. El resultado de los partidos no era lo más importante, sino encontrarnos nosotros lo más aptos posibles para el inicio de la temporada. El equipo tiene mucha gente de casa. El año pasado era un bloque más veterano, con gente de 30 años, con experiencia. Este año se ha rejuvenecido el equipo, gente joven, con ganas, con trabajo. Necesitamos gente fresca, que aporte sobre todo eso”.

El delantero apunta, como objetivo, sumar los tres puntos partido a partido. “Venimos de la última temporada en la que hasta el último minuto del último partido le costó al equipo salvar la categoría. De momento, no nos marcamos otro objetivo que el partido del sábado”, apunta.

Mikel Yoldi jugó el sábado y viajó a Barcelona para ver a su hermano Ander, en el Promesas con el que se enfrentó el domingo al Cornellà en el campo del Espanyol. “Tuve la suerte de ir a Barcelona. Mi hermano salió de suplente. Cambió el partido y estoy contento por él, que está haciendo las cosas muy bien. Viene de una lesión de rodilla, que le apartó casi toda la temporada pasada. Se ha repuesto bien. Ha trabajado mucho y me siento contento por él”, cuenta.

En cuanto a su situación personal, Yoldi se remonta a la conversación que mantuvo con su actual entrenador Andoni Alonso. “Hablé un par de veces sobre lo que buscábamos los dos. Vengo de pocos minutos en el Izarra. La confianza de un jugador, un delantero, que vive de los goles, de tener ese último pase, situaciones en las que la cabeza juega una mala pasada. No te sientes partícipe del grupo como jugador importante y Andoni lo supo ver. Lo hablamos. Lo trabajamos. Me transmitió su confianza y poco a poco seguro que iremos a más”, asegura.