Los ingredientes de un buen debut

Alejandro Gómez, ‘Ale’, tiene 19 años. “Me llaman de siempre mis padres Ale y así se ha quedado”, explica. El pamplonés empezó a jugar en la Agrupación “con 9 o 10 años” después de comenzar en su colegio. Esta temporada ha dado el salto desde la División de Honor Juvenil a la Segunda RFEF en el equipo del San Juan. Su equipo ha disputado los partidos correspondientes a las tres primeras jornadas. Salió en los dos primeros unos minutos pero fue el tercero el que le deparó su estreno en el once inicial y su primer gol en la categoría.

Estudiante de fisioterapia en Zaragoza aseguró sentirse nervioso ante el estreno como titular en una categoría “exigente”. “Me sentí muy arropado por mis compañeros. Eso te lleva a estar más tranquilo. Pensé que al principio era mejor hacer las cosas fáciles y tampoco intentar hacer más cosas de la cuenta. Gracias a una jugada, me cae el balón y hago el gol que supuso el 0-1, que siento que ayuda al equipo a ganar al partido. No hay mejor manera de debutar de titular que con gol”, explica. Ale Gómez dedicó el tanto a sus padres. “Vinieron a verme desde Pamplona, y estuvieron todo el partido animando”, apunta.

UN SALTO EXIGENTE

El extremo del San Juan cuenta que su equipo realizó un buen partido ante el Cirbonero. “Veníamos de perder el último partido ante la Mutilvera en los instantes finales. Teníamos bastantes bajas y jugadores que venían de lesión. Aún así, el entrenador sacó un equipo joven que supo afrontar el partido, un encuentro difícil, de la mejor manera posible. Hicimos un buen partido y así se vio reflejado con la victoria”, añade.

Ale Gómez destaca que el salto de categoría es exigente. “Es verdad que el salto de juvenil a una categoría amateur es grande pero si lo haces a la Segunda RFEF, categoría en la que hay más nivel que en la Tercera, es exigente. Sin embargo, con el preparador físico empiezas a ponerte a punto desde el principio y muy bien, la verdad. Que la Agrupación Deportiva San Juan tenga un equipo en la Segunda RFEF es un privilegio y supone un premio tras la temporada en la que ascendieron y el sexto puesto del curso anterior”, señala.

Entrar en el vestuario le ha resultado sencillo. “Desde el primer día me sentí muy bien acogido por todos. Los capitanes me ayudan, me intentan hacer mejorar y te dan consejos para no bajar nunca la cabeza. Nunca sabes cuándo se te va a necesitar. Además, Bebeto nunca tiene un once fijo. Eso, como jugador, te lleva a exigirte más en los entrenamientos y en los partidos porque nunca sabes cuando el entrenador te va a necesitar para un tipo de partido u otro”, explica.