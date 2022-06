Eva Blanco deja la presidencia del Mulier después de 8 años

Eva Blanco, presidenta del Mulier FCN, deja su cargo después de ocho años al frente del club de fútbol femenino. Pionera en los puestos directivos de este deporte en Navarra, fue despedida ya el domingo pasado en el polideportivo de Salesianos tras el encuentro de ida de la final de Autonómica entre su equipo y el Berriozar.

El club proyectó un vídeo en el que participaron ex jugadoras, ex directivos y ex entrenadores de distintas etapas del club, así como la actual plantilla. Asimismo, se le hizo entrega de un placa y un ramo de flores como agradecimiento a su dedicación a este club, el único en Navarra íntegramente compuesto por equipos femeninos.

La despedida de Eva Blanco supone el relevo en la presidencia, que ocupará a partir de ahora la directiva Laura Errea.

Siempre ha sido fiel a su proyecto de Mulier, creado en junio de 2014 cuando Osasuna prescindió del fútbol femenino, pero ahora deja el club para centrarse en su vida familiar.