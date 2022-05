El éxito del San Juan crece en el anonimato

Segunda RFEF. El estreno en una categoría superior a la Tercera lo va a cerrar el domingo en Tafalla con la solvencia de los 48 puntos que suma en la octava plaza. Detrás de este éxito deportivo se esconde el trabajo altruista de personas como José Luis Mendióroz. Vinculado a la Al certificar la permanencia el domingo, el San Juan logró el objetivo inicial que se marcó en esta su primera temporada en la. El estreno en una categoría superior a la Tercera lo va a cerrar el domingo en Tafalla con la solvencia de los 48 puntos que suma en la octava plaza. Detrás de este éxito deportivo se esconde el trabajo altruista de personas como. Vinculado a la Agrupación Deportiva San Juan desde hace veinticinco años, recibió el domingo el cariño y el agradecimiento por su labor desinteresada.

Miembro de la junta de la sección de fútbol, Mendióroz, natural del Alzórriz y de 82 años, ha llevado a cabo diferentes tareas siempre a la sombra, con una estrecha relación con el primer equipo. Además, durante años, ha sido el encargado de la lavandería. Uno de sus hijos, Javier, también presente el domingo en el reconocimiento a su padre, militó en el primer equipo donde llegó a ser capitán.

Mendi, como así le llaman de forma cariñosa en la Agrupación, recibió el domingo, antes del San Juan-Ardoi, un homenaje. Los dos equipos, junto al trío arbitral, le realizaron un pasillo. “No esperaba nada. Al principio me quedé un poco parado. Estoy muy agradecido, mucho, mucho, y la familia, igual. Es algo inolvidable. Se han portado...”, apuntó. Mendióroz sigue con mucha afición los entrenamientos y los partidos de los equipos de diferentes categorías. No se pierde un partido del equipo que dirige Alfredo Ibero ‘Bebeto’. “Han hecho una temporada muy buena”, añadió.

CEDIDA

El capitán del equipo de la Segunda RFEF, Ander Iriguíbel, quiso agradecer “el enorme trabajo que ha realizado durante tantos años”. “Tener a gente como él en la Agrupación, que trabaja sin recibir nada a cambio y sin poner ninguna queja, es admirable y nos facilita mucho las cosas. Personalmente, le tengo mucho cariño y le conozco de hace tiempo. Agradecerle el trato que ha tenido conmigo siempre y desearle lo mejor”, añadió.

Otro de los capitanes del San Juan Aritz Zabaleta destacó: “Para nosotros es una persona muy importante, que ha dado mucho por nuestro club. Ha estado año tras año ayudándonos en muchos aspectos, pero sobre todo con el tema de la ropa, de ser uno más en la directiva, de acompañarnos a todos los sitios, echar una mano siempre que hacía falta. Nos íbamos a las diez y media de la noche y le dejábamos en la Agrupación poniendo la última lavadora. Es un trabajo impagable el que hace y además, como bien dijo Goiko por la megafonía el domingo, de manera altruista. Es un honor, una persona muy importante para el club y cualquier tipo de homenaje que le podamos hacer es poco para agradecerle todo lo que ha hecho por San Juan”, destacó.

El agradecimiento al trabajo en la sombra



El domingo se rindió homenaje a una de esas personas que trabajan y meten muchísimas horas a la sombra y que hay en casi todos los clubes. Gracias a ellas los clubes subsisten. Desgraciadamente tan poca gente sabe realmente lo importantes que son.

Para nosotros, Mendi refleja en su máxima expresión lo que es el club: humildad, trabajo y una lealtad llevada a su máxima expresión. Una persona que ha metido horas y horas en San Juan dedicadas a todas las categorías a través de su papel dentro del organigrama de la directiva. Una persona que ha llegado al corazón de todos los jugadores que han pasado por el primer equipo, gracias a todo el tiempo que ha pasado en contacto con ellos durante muchos años día tras día; con los jugadores y también con los entrenadores de diferentes categorías del club. Él ha sido muchas veces quien cerraba las instalaciones y quien más ha visto entrenar a diferentes equipos en distintos horarios. Por ello ha sido un poco el hombre al que todo el mundo, en un momento dado, hemos pedido ayuda cuando necesitábamos algo porque siempre rondaba por el campo .

En mi caso, yo siempre he tenido una relación muy estrecha con él desde que su hijo Javier estaba en el primer equipo, siendo capitán, hasta ahora , pese a que su hijo hace ya unos cuantos años que abandonó la disciplina del club. Mendi siempre ha estado muy cerca del entorno del primer equipo. Será de las personas que a mí más veces me ha visto entrenar con el equipo y de las que con más afinidad he sentido siempre en cuanto al sufrimiento en cada partido. Lo hemos llevado juntos. Siempre lo hemos hablado los dos después de cada encuentro. Hacia él solo tengo palabras de cariño, agradecimiento y palabras de elogio hacia una de esas personas superimportantes para mí que hay a la sombra en un club.

Mendi siempre irá unido a mi San Juan en mi memoria .

Alfredo Ibero ‘Bebeto’ Entrenador del San Juan de la Segunda RFEF