La campeona del mundo también habla en el campo

La selección española arrancó del mejor modo posible su andadura en la Liga de Naciones Femenina 2023-2024, competición clave para clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, tras imponerse por 2-3 a su teórica rival más directa en el grupo, Suecia, a la que volvió a tomar la medida y tumbó de forma agónica.

Después del poderoso discurso tanto de Alexia Putellas como Irene Paredes en la previa, la campeona del mundo hizo también lo que mejor sabe, jugar al fútbol en el estreno de una estrella que lució en Gotemburgo, sobre todo en una gran segunda parte. España 'olvidó' el cansancio físico y mental y fue capaz de remontar para llevarse tres puntos vitales con un tanto de penalti de Mariona Caldentey en el minuto 96, que premió su actitud.

El primer once de Montse Tomé, capitaneado por Irene Paredes, tuvo novedades en la parte ofensiva con las entradas de Lucía García como referencia arriba y de Athenea del Castillo en la banda derecha, mientras que Laia Aleixandri fue la compañera de la vasca en el centro de la defensa.

Suecia le dio un tinte ofensivo a su once y fue algo más agresiva, pero su fórmula se pareció mucho más a la de las semifinales mundialista, casi siempre más refugiadas en su campo y muy pendientes de evitar que el trío Bonmatí-Abelleira-Putellas pudiese imponer su calidad. Lo logró en muchas ocasiones, aunque no pudo tanto con una Mariona Caldentey siempre peligrosa.

De todos modos, fue la de Sant Pere de Ribes la primera en avisar con un disparo fuera del área, lo que más probó la campeona del mundo, que repelió Musovic. Esto despertó a las locales, que replicaron con una rápida acción por la izquierda con potente volea final de Angeldal que se marchó por encima del larguero. Suecia fue mejorando y encontró la ventaja en el marcador en una de sus especialidades, el balón parado. Magdalena Eriksson, sin marca, cabeceó y puso por primera vez desde el partido de Japón por detrás.

El 1-0 hizo daño a las españolas, que tardaron en reaccionar, pero que también supieron mantener la calma para conceder poco, salvo un cabezazo de Asllani. España logró retomarle el pulso al partido y tuvo ayuda para la igualada antes del descanso, con Musovic fallando en su despeje a un disparo de Athenea del Castillo, que recibió una alegría en unos días también complicados. La campeona del mundo fue superior hasta, pero antes del descanso, Cata Coll metió una buena mano en una contra fulgurante de Angeldal.

ESPAÑA CRECE, GOLAZO DE EVA NAVARRO

Tras el tiempo de reflexión, el equipo de Montse Tomé salió mucho mejor y pudo haberle dado la vuelta al partido. Las centrocampistas españolas comenzaron a imponerse por fin y las visitantes tuvieron un buen carrusel de ocasiones con Athenea del Castillo, Lucía García, y sobre todo, Aitana Bonmatí, que vio como su remate a bocajarro lo sacaba una rápida y valiente Musovic.

Suecia demostró su capacidad competitiva una vez más y trató de responder con sus armas y su físico, pero cada vez iba dejando más espacios. Athenea del Castillo, después de un momento de agobio local en el área de Cata Coll, tuvo un buen mano a mano, sin buena definición, y cuyo rechace no le pudo sacar partido Mariona Caldentey. Peter Gerhadsson se percató del bajón de las suyas y metió un triple cambio para recuperar energía.

Eva Navarro por Athenea del Castillo fue el primer cambio y la murciana acabó siendo clave para una España valiente y segura. La murciana recibió sola en el costado derecho, recortó con calidad y colocó la pelota lejos del alcance de Musovic para poner el 1-2, una alegría que, sin embargo, duró poco. Suecia cogió descolocada a España por primera vez en la segunda mitad y Hurtig no perdonó el balón suelto en el área tras la pelea de Blackstenius.

La campeona del mundo no se arredró y aún tuvo fuerza para intentarlo en el tramo final, tomando más riesgos que su rival. De nuevo, su atrevimiento y su carácter le dio premio con una penalti de Ilestedt a Amaiur Sarriegi en el último suspiro que no perdonó Mariona Caldentey para ajusticiar de nuevo in extremis a las suecas y poner la primera piedra hacia París.