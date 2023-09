Alexia Putellas: "Hemos pedido tolerancia cero ante quienes hayan aplaudido un abuso"

La jugadora de la selección española de fútbol Alexia Putellas explicó que han pedido "tolerancia cero" dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con quienes "hayan escondido o aplaudido" un abuso, como el que sufrió Jenni Hermoso o la "discriminación sistemática" que vienen denunciando.

"Nosotras venimos reclamando que se nos escuchara durante bastante tiempo porque estábamos detectando, sabíamos durante décadas, una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear mucho para ser escuchadas. Eso conlleva un desgaste que no queremos tener, lo que nos preocupa es ganar dentro del campo, que la gente se emocione y celebre victorias", afirmó este jueves.

La doble Balón de Oro hizo de portavoz de la selección, junto a Irene Paredes, en la rueda de prensa previa al duelo contra Suecia en la Liga de Naciones, en medio de un conflicto que tuvo un punto de inflexión el martes en la reunión con el Consejo Superior de Deportes (CSD) hasta las cinco de la madrugada. Putellas apuntó que el apoyo de la Asamblea de la RFEF a Luis Rubiales, ya expresidente de la Federación, después de su actuación y su beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial fue la "gota que colmó el vaso".

"En la final sucedieron unos hechos inadmisibles, con la gota que colmó el vaso con la posterior Asamblea. Ahí dijimos que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por este camino. Teníamos que decir tolerancia cero por nuestra compañera (Jenni), por nosotras y por si esto vuelve a suceder", afirmó.

"Luego fueron ocurriendo una serie de hechos que explicaremos cuando tengamos más tiempo. También hay que tener claro que hay un proceso judicial abierto y que hay una víctima, que es Jenni, que es la única que no ha provocado nada de lo que ha sucedido y que sus compañeras vamos a estar a su lado", relató.

"La reunión del otro día es un punto que puede ser un antes y un después. Confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte y creo que el deporte femenino, y en consecuencia la sociedad, sea mucho mejor. Nunca hemos pedido ni poner ni quitar al entrenador. Lo que hemos hecho es trasladar inquietudes o conceptos en los cuales el vestuario no terminaba de sentirse cómodo. Siempre entendiendo que nuestro trabajo no es ese", explicó ante el nombramiento de Montse Tomé como seleccionadora tras Jorge Vilda.

Putellas insistió en que no quitan ni nombran cargos, pero sí exigieron "tolerancia cero" ante un "abuso". "Es la jerarquía que tiene que haber. Nosotras siempre vamos de cara. Estamos luchando por un fútbol transparente. Es igual que antes, con la diferencia que el seleccionador era el director deportivo con lo que teníamos que ir a la persona que estaba arriba", dijo.

"No ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos y pedimos que en la Federación de todos los españoles haya tolerancia cero ante personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Quien elige los cambios e investiga es la Federación", añadió.

Por otro lado, la jugador del Barça explicó el compromiso de esta selección con una sociedad mejor en lucha por la igualdad. "No es un tema deportivo, va mucho más allá. Lo que vivió Jenni no se puede tolerar, nosotros pedimos que este tipo de actitudes no se den. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Con esta denuncia de tolerancia cero no queremos dejarlo de lado, si lo dejas de lado te estás posicionando. Ha costado pero la Federación finalmente nos escuchó y ahora está investigando", afirmó.

Putellas desveló alguno de los acuerdos alcanzados con el CSD en la reunión del martes. "El sistema ha fallado, los protocolos han fallado. Hay compromiso para crear protocolos y una comisión mixta. No habrá sanciones y la Federación tiene que hacer un comunicado disculpándose con Jenni. Hay una serie de acuerdos para asegurarnos que tenemos una Federación más transparente y que protege a las personas", terminó.

"Queremos un punto de inflexión para que las mujeres puedan levantar la voz"

La jugadora de la selección española Irene Paredes explicó que fueron "obligadas" a entrar a la convocatoria de esta semana para los partidos de la Liga de Naciones, pero aceptaron quedarse a escuchar al Consejo Superior de Deportes (CSD), que entró "contundente", en busca de los cambios que vienen pidiendo por la "discriminación" a la mujer en la Federación de fútbol.

"El otro día no queríamos venir. Habíamos decidido tras diversas conversaciones que no podíamos venir, que no era el momento y fuimos obligadas a venir. Vinimos obligadas y aceptamos tener unas reuniones. A partir de ahí tomamos la decisión de quedarnos. Entre las cosas que se acordaron fue no ser sancionadas y tomamos la decisión de quedarnos no por estar a gusto sino porque es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos y esto avance", dijo.

Paredes compareció junto a Alexia Putellas, quien denunció la "discriminación sistemática" en la REFEF por la que se plantaron las jugadoras con la "gota que colmó el vaso" en la celebración del Mundial de Australia y el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. La defensora explicó la lucha de la selección más allá del deporte.

"Tenemos el altavoz para poder hacerlo, pero tenemos muchas compañeras, mujeres en sus trabajos y en sus vidas, que están sufriendo casos similares y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión donde puedan levantar la voz y erradicar todo tipo de situaciones como las que han pasado", apuntó.

En la previa al duelo en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, en la rueda de prensa no se habló de fútbol, como quieren poder hacer las jugadoras, "cansadas" aunque dispuestas de una lucha en la que se han sentido "solas". "Estamos cansadas, se nos puede ver en las caras, llevamos varias semanas durmiendo muy poco. Lo único que queremos es jugar al fútbol en unas condiciones dignas y que se nos respete. Hasta ahora no ha sido posible, porque estábamos demandando cambiar cosas para que las jugadoras solo se dediquen a jugar y no tengan que estar pendientes de si el sistema funciona o no", dijo.

"De estar sin apoyos, como hemos estado. Ahora el CSD ha entrado de manera contundente, pero hasta ahora nos hemos sentido solas. Llegaban tarde. Todo eso hay que corregirlo. Esperemos que no vuelva a pasar pero si pasa tiene que haber un protocolo", añadió.

Por otro lado, Paredes explicó la "responsabilidad" con la Sub-23 de "no pasar una bomba a gente con menos experiencia" y habló de una reunión "constructiva" la del martes hasta las cinco de la madrugada con el CSD y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Podemos decir que la reunión fue constructiva, se llegaron a acuerdos que son importantes para avanzar y a partir de aquí sabemos que hay cosas que llevan un tiempo pero se comprometieron a ello y se están produciendo los cambios ya", apuntó.

"En el primer comunicado había gente que ya no es jugadoras. Las 30 éramos las 23 del Mundial y gente que ha estado en las fases previas. Todas pensamos lo mismo, Athenea y Sheila se han expresado libremente y es normal. Mapi y Patri tenían una situación diferente, no era las formas de volver. Las que estamos aquí lo vemos así, para que se den cambios creemos que tenemos que estar aquí", añadió.