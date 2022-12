El gol de la confianza de Lluc Carrera

A buen seguro que Lluc Carrera no va a olvidar con facilidad la tarde del 4 de diciembre. El extremo del Tudelano salió del banquillo con un 0-0 en el marcador y marcó el gol que dio la victoria a su equipo frente al Arnedo por 1-0. Con 19 años, juega en el equipo de la Segunda RFEF y debutó, en la anterior campaña, en la Primera RFEF. Llegó al Tudelano en la temporada 20-21 para militar en el equipo de la División de Honor Juvenil.

El extremo catalán tiene clara su apuesta por el fútbol y por ello asegura que, aunque le costó salir de casa con 16 años, ya lo asume como un aspecto más de su vida. “Al principio es difícil no estar con la familia, los amigos pero te vas acostumbrando a que forme parte de tu vida. Si tienes las ideas claras de lo que quieres hacer y dónde quieres, es más fácil siempre y te enfocas en lo que quieres conseguir”, cuenta.

Lluc Carrera salió de su Torelló (Vic) natal con 16 años rumbo a la Oyonesa, riojana. Allí permaneció un año y llegó a debutar en la Tercera División con gol. Después estudió varias ofertas y fue la del Tudelano la que más le gustó. Sin embargo, no llegó al equipo ribero hasta febrero del 2021 para terminar ese curso la temporada en el División de Honor, categoría en la que también militó en la 21-22. Ahora es jugador del equipo de la Segunda RFEF. “Desde el primer minuto recibí la confianza del Tudelano para continuar. Además, en el mes de mayo, me lesioné del menisco y me operé en julio. El club lo supo y me dijeron que me esperaban. Me dieron todo tipo de facilidades para que me quedara”, agradece el extremo.

DUDAS DISIPADAS

Pero en este verano llegó como técnico Oriol Riera y a Lluc Carrera le invadieron las dudas sobre si le gustaría al nuevo entrenador. “Él ha sido un jugador grande, ha jugado en la Primera División, no sé si le voy a gustar”, pensó. Pero aquellos miedos se disiparon enseguida. “Estoy muy, muy contento con Oriol. Veo que confía en mí. Estoy muy contento. Procede de la misma zona. Me llevo muy bien con él”, insiste.

Esa confianza se la demostró este mismo domingo. Lluc Carrera esperó su turno en el banquillo y le llegó en el minuto 76. En ese momento, el cuerpo técnico decidió darle salida al campo. Siete minutos después marcó el gol de la victoria. “Es mi primer gol esta temporada y encima el de la victoria. Puso Patxi (Dávila) un centro. Yo estaba en el segundo palo. Salió el portero y le di con la cabeza y para dentro. Fue un partido en el que generamos ocasiones pero no terminamos de finalizar. Salí del banquillo con la intención de ver si podíamos marcar y se dio bien. Marqué y estoy contento por ayudar al equipo”, dice.

Asume que al principio de la temporada al equipo le costó. “No nos conocíamos pero a medida que ha avanzado la temporada el juego del equipo ha mejorado y ahí están los resultados. Tenemos todas las opciones que nosotros queramos. Si nos encontramos al cien por cien, no nos gana nadie”, destaca.