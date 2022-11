Túnez quiere acariciar la historia

Tendrán el obstáculo enfrente de una Australia que terminó goleada ante Francia , pero lo que no obvia la buena primera media hora que hicieron los 'aussies', que no solo se pusieron por delante gracias a un, sino que llegaron a rozar el 0-2. Supieron jugar de tú a tú a los vigentes campeones, pero la inspiración de Olivier Gioroud y el poderío demoledor de los Mbappé y compañía, finiquitaron el encuentro con goleada. Ante Túnez se podrá ver una Australia más descarada, con más brío ofensivo, lo que no garantiza, eso sí, que puedan traspasar la defensa de cinco africana.