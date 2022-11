Grupo C | Argentina - México (20h.) Argentina busca un cursillo rápido de recuperación contra México La 'Albiceleste' debe olvidar el batacazo inaugural con un triunfo para no decir adiós al sueño mundialista, ante una 'Tri' que no quiere descolgarse









Ampliar EFE Europa Press selección argentina encara este sábado26 de noviembre (20.00 horas) ante México la segunda jornada del olvidar su sorpresiva e histórica venciendo a los mexicanos para no decir adiós a su sueño, en un duelo en el que el combinado azteca querrá arañar algo positivo para extender sus opciones de estar en los cruces. Laencara este sábado26 de noviembre (20.00 horas)la segunda jornada del Mundial de Catar , con la necesidad urgente y acelerada de reparar su moral y su fútbol para derrota ante Arabia Saudí en su estreno mundialistapara, en un duelo en el que el combinado azteca querrá arañar algo positivo para extender sus opciones de estar en los cruces. Los de Lionel Scaloni protagonizaron el primer gran batacazo del Mundial de Catar perdiendo (1-2) en su debut ante Arabia Saudí, la 'cenicienta' de este Grupo C. Los argentinos completaron una más que notable primera mitad, con tres goles anulados por fueras de juego muy justos, y solo con la escasa renta del 1-0 a su favor después del tanto de Messi de penalti. Pero los asiáticos cambiaron de cara en el segundo envite, aupados por un estado físico más consistente, y le dieron la vuelta con los goles, en cinco minutos, de Alshehri y Aldawsari. Los saudíes pusieron más corazón, carácter y entusiasmo y creyeron siempre en su hazaña, confirmando el fracaso rotundo del combinado sudamericano, entre los máximos favoritos para volver a ser campeón casi cuarenta años después y cuando se cumplen dos años de la muerte del icono del país Diego Armando Maradona, líder del último Mundial argentino. Argentina encara ahora una situación que no vivía desde hace más de tres años. Los pupilos de Scaloni aterrizaban en Catar con una racha de 36 partidos invictos, con la derrota en las semifinales de la Copa América de 2019 como único borrón. Así, este sábado debe reponerse sin tiempo para lamentaciones y, tras una segunda parte calamitosa, con algún cambio en el 'once'. El meta Dibu Martínez acabó el encuentro algo cuestionado por su intervención en el segundo gol, en el que pudo hacer algo más. Sin embargo, su presencia como titular no peligraría, como las de Otamendi, Paredes, De Paul -que completó una actuación muy pobre ante los saudíes-, Lautaro y Messi. El '10' tendrá que asumir más responsabilidad y ser el faro de un equipo en el que Scaloni podría retocar algún puesto. El 'Papu' dejaría su sitio a un enchufado Enzo Fernández o a Mac Allister, mientras que el técnico deberá meditar si da continuidad a sus laterales -Molina o Tagliafico- o da entrada a Montiel y Acuña. En ataque, Ángel Correa podría ser el agitador que necesita el equipo, que si no vence verá como se esfuma su sueño mundialista en la "última oportunidad" de Messi de levantar la Copa del Mundo. Con muchas dudas e incertidumbre tras su debut, Argentina tiene de su lado a la historia. Y es que este enfrentamiento directo se ha dado en tres ocasiones en una Copa del Mundo. Siempre que se dio en un Mundial ganaron los argentinos, con el último recuerdo de Sudáfrica 2010 en octavos de final (3-1). También se impusieron en la primera edición del torneo en Uruguay 1930 (6-3) y Alemania 2006, cuando un gol de Maxi Rodríguez decantó el encuentro, tras los tantos de Crespo y Márquez. MÉXICO NO QUEDARÁ ELIMINADA PASE LO QUE PASE cuadro mexicano tuvo en sus manos aprovechar en la primera jornada ante Polonia la decepción argentina, pero los dos combinados sabían que una derrota sería prácticamente definitiva. Así, Eltuvo en sus manos aprovechar en la primera jornada antela decepción argentina, pero los dos combinados sabían que una derrota sería prácticamente definitiva. Así, firmaron un empate (0-0) que supo a poco, aunque con una selección azteca valiente y sin complejos, que buscará elevar su versión para ahondar en la herida albiceleste, selección a la que no gana desde 2004 en partido oficial, en Copa América. Por ello, arañar, al menos un empate, ante la teórica candidata al título sería encontrar oro para llegar al tercer y definitivo encuentro -ante Arabia Saudí, que puede estar clasificada si gana a Polonia- de la fase de grupos con opciones de clasificarse a la siguiente ronda. Algo que ha ocurrido en las últimas siete participaciones consecutivas de las que disfruta la 'Tri', con la barrera de los octavos como gran objetivo para los del 'Tata' Martino. En el terreno deportivo, se prevén pocos cambios en el 'once', solo con más dudas en el puesto de '9'. Y es que Henry Martín podría dejar sitio a Raúl Jiménez, que ya tuvo minutos ante Polonia, mejorando lo mostrado por el ariete elegido en un primer momento por Martino. Quien tiene un lugar fijo es el meta Ochoa, que atajó un penalti a Lewandowski en el debut en su quinto Mundial. Argentina deberá vigilar de cerca al extremo Hirving Lozano, un puñal constante que puede ser un 'dolor de muelas' para la zaga argentina. Posibles alineaciones

Argentina: Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández; Di María, Lautaro Martínez y Messi.

México: Ochoa; Jorqe Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Edson Álvarez, Chávez; Lozano, Jiménez, Vega.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA).

Estadio: Lusail Iconic Stadium.

Estadio: Lusail Iconic Stadium.

Hora: 20.00/Gol Mundial y Movistar+.

