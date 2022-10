tendrá lugar el partido histórico entreel mayor espectáculo de fútbol femenino que se va a poder ver en Pamplona , y la información federativa es casi nula. Apenas un aviso del inicio de la venta de entradas la semana pasada y un formulario para que los medios se acrediten.se remiten una a la otra a la hora de ofrecer información sobre el encuentro. Todo resulta extraño, dado el nivel del encuentro y la necesidad que la afición interesada tiene de saber detalles. Este medio ha podido saber, y no a través de fuentes federativas, que ni la número uno del mundo, la selección estadounidense, ni la española, con muchas caras nuevas, entrenarán previamente en El Sadar. Está por ver cuál será el escenario.

Todo apunta a que no se va a hacer una presentación oficial del evento, como sí se hizo en Córdoba el 21 de septiembre, con Jorge Vilda entre los presentes y autoridades locales, para anunciar el encuentro entre España y Suecia de este viernes 7 de octubre. Nada menos que con 16 días de antelación. Del partido de El Sadar, ni rastro. Ni cuándo llegan ambas selecciones, ni dónde entrenarán, ni si serán a puerta abierta, ni si habrá posibilidad de acceder a las protagonistas de cualquiera de los dos combinados, ni si vendrán el día del partido. Nada. Los medios oficiales de la selección solo cuelgan estos días fotos de los entrenamientos de Las Rozas y dejan ver los primeros minutos por streaming. No ha habido ni una declaración de las convocadas. Todo se ha vuelto oscuro.

Se le pueden buscar muchas razones a este mutismo: la polémica del intercambio de comunicados entre la RFEF y el grupo mayoritario de jugadoras descontentas con la forma de trabajar en la selección que terminó con su petición de no ir convocadas por razones médicas-psicológicas; el silencio general que desde entonces mantienen las citadas futbolistas; evitar que los medios vuelvan a preguntar a Jorge Vilda sobre el conflicto, tras su controvertida rueda de prensa del pasado viernes, en la que se enrocó y no quiso contestar a las cuestiones más esperadas; no comprometer a las nuevas futbolistas que han entrado en la convocatoria, entre ellas las navarras, que jugarán en su tierra; cuestiones políticas... Pero sea cual sea el motivo, el día 11 a las 20:30 hay un partido entre España y Estados Unidos en El Sadar y el ambiente es muy frío.