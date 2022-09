El España-EEUU de El Sadar, a 5 y 7,5 euros la entrada

Jorge Vilda, y la mayoría de las jugadoras, plantea muchas incógnitas. Una ya está resuelta. Aunque no se ha comunicado de forma oficial -se hará en breves días-, las entradas se venderán en packs de dos a dos precios: 15 euros en la zona de Preferencia (7,5 cada una) y 10 en el resto del estadio, para todas las edades. Los socios de Osasuna no tienen ningún tipo de preferencia. Nunca un partido de fútbol femenino había llegado a Pamplona envuelto en tanta polvareda como el que se celebrará el martes 11 de octubre en El Sadar . Deportivamente, estaba destinado a ser un atractivo deportivo difícil de igualar, entre dos colosos como la selección española y, sobre todo, Estados Unidos, la mayor potencia mundial de la historia. Pero el caos en el que está envuelto el combinado nacional con el grave conflicto entre el seleccionador,, y la mayoría de las jugadoras, plantea muchas incógnitas. Una ya está resuelta. Aunque no se ha comunicado de forma oficial -se hará en breves días-, las entradas se venderán en packs de dos a dos precios: 15 euros en la zona de Preferencia (7,5 cada una) y 10 en el resto del estadio, para todas las edades.

La presentación de este esperado encuentro estaba prevista para este martes, pero se ha pospuesto en medio de la tensión palpable en la selección, con intercambio de comunicados entre RFEF y jugadoras. Vilda debe ofrecer en los próximos días la convocatoria para los dos partidos amistosos, el que enfrenta a España en el Nuevo Arcángel de Córdoba ante Suecia, tercera en el ranking mundial, el día 7 de octubre, y el de Pamplona, el 11.

UNA LISTA ALTERNATIVA

La RFEF no llamará a estas futbolistas, que en caso de ser convocadas y negarse a acudir, podrían ser sancionadas con cinco años. A cambio, Vilda confeccionará una lista alternativa que reflexiona estos días. Es posible que sea mañana cuando se ofrezca la nómina de jugadoras sin las 15 firmantes del comunicado, toda vez que se prefiere esperar a la disputa del partido de esta noche entre Portugal y España, correspondiente a la Liga de las Naciones, para no restar protagonismo a uno y otro evento. Pero el seleccionador se encuentra en una encrucijada porque 15 de las jugadoras básicas de sus convocatorias declinaron ir en esta ocasión tras el conflicto, poniendo así en juego sus carreras internacionales.

Se abrirá El Sadar prácticamente en su totalidad, con la excepción de la parte superior del estadio situada encima del palco, según las fuentes consultadas. Los detalles del encuentro, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y en el que Osasuna solo está participando como colaborador logístico, se darán a conocer en breves fechas.

El clima entre el ente federativo y las jugadoras es de ruptura total y desde la RFEF son conscientes de que la solución es prácticamente imposible. Se considera que la selección está ya dividida desde el Europeo. Los mayores grupos corresponden a las jugadoras del Barcelona y a las del Real Madrid, con las de la Real Sociedad por otro lado. Según las informaciones recopiladas, las donostiarras se consideran perjudicadas por la llamada de jugadoras del Real Madrid. No fue ninguna al Europeo a pesar de quedar segundas en la liga. No hay que olvidar que el club dirigido por Florentino Pérez compró la plaza del CD Tacón y su ex presidenta, Ana Rosell, es ahora directora del fútbol femenino en el Madrid. Las principales periodistas del país que siguen el fútbol femenino desde hace muchos años, han señalado la amistad entre Vilda y Rosell (que coincidieron en el Canillas) para revelar un presunto compromiso para llamar a las madridistas, que no han firmado el comunicado.