Las navarras Maite Oroz y Ane Azkona estarán con España en El Sadar

Jorge Vilda, seleccionador español de fútbol , anunció este viernes la lista de 23 jugadoras convocadas para los amistosos ante Suecia (7 octubre) y Estados Unidos (11), en la que no está ninguna de las quince futbolistas críticas con su gestión ni las capitanas Jennifer Hermoso e Irene Paredes y destaca la presencia de nueve integrantes del Real Madrid.

De esta forma, en la lista facilitada por Vilda no están Sandra Paños, Lola Gallardo, Ainhoa Vicente Moraza, Andrea Pereira, Laia Aleixandri, Mapi León, Leila Ouahabi, Ona Batlle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi, que fueron las quince que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas "situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento".

Entre las ausencias también destacan las de dos capitanas, Irene Paredes y Jenni Hermoso, pese a que no habían mandado la carta como sus otras quince compañeras, así como la de Alexia Putellas, que sigue recuperándose de una lesión.

Las que sí estarán para los dos partidos son las navarras Maite Oroz (Real Madrid) y Ane Azkona (Athletic Club). El de El Sadar será un encuentro especial para ambas.

El club que más futbolistas aporta es el Real Madrid, del que acudirán nueve integrantes a la concentración con Jorge Vilda, mientras que del Barcelona solo lo hacen dos y ese número podría reducirse a uno si finalmente Salma Paralluelo, que esta jornada de Liga será baja por molestias musculares, no puede acudir a la cita.

La renovación de la selección española impulsada por Vilda a raíz del correo firmado por las quince jugadoras hace unos días podría propiciar que hasta seis jugadoras debuten en alguno de estos partidos: Enith Salón, Ana Tejada, Nuria Rábano, María Méndez, Ane Azkona y Salma Paralluelo.

CONTRA ESTADOS UNIDOS EN EL SADAR

Los partidos ante Suecia, vigente subcampeona olímpica, en El Arcángel (Córdoba), y Estados Unidos, última campeona del mundo, en El Sadar, servirán como preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto de 2023.

Tanto Suecia como Estados Unidos son dos selecciones a las que España nunca ha vencido en su historia.