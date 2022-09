Ekaitz Leatxe Aizpún. El joven, de 20 años, ha debutado esta temporada en la categoría de la mano del El delantero ha anotado cuatro goles en lo que va de campaña y se sitúa como máximo goleador junto a Jesús Sayes, del Azkoyen. La Tercera División tiene un nuevo pichichi. Su nombre es. El joven, de 20 años, ha debutado esta temporada en la categoría de la mano del Lagunak . Su estreno no ha pasado desapercibido.en lo que va de campaña y se sitúa como máximo goleador junto a Jesús Sayes, del Azkoyen.

Dos dobletes en tres partidos. Estos son los registros de Leatxe. El primero ante el Txantrea, un rival siempre complicado, y este fin de semana logró anotar el segundo en la goleada de su equipo por 5-1 ante el Avance. “Estoy muy contento por los dos dobletes. El primero fue difícil porque meter gol en el campo del Txantrea siempre es difícil. El segundo también fue especial porque lo conseguí ante nuestra afición”, afirma.

A pesar de liderar la clasificación de goleadores, Leatxe asegura que prefiere no centrarse en los méritos individuales. “No me gusta fijarme en las estadísticas individuales. Lo que más me importa es conseguir el objetivo del equipo y ayudar en todo lo que pueda”.

DOS CATEGORÍAS MÁS

Con el ritmo de entrenamiento en pretemporada me he ido acostumbrando y creo que he llegado en forma al comienzo de liga”, indica. Ekaitz Leatxe ha llegado al Lagunak procedente del San Jorge. La pasada campaña jugó en Preferente , donde anotó la friolera cantidad de 23 goles. Unas cifras que llamaron la atención del club de Barañáin. Dos categorías más. Pero el delantero confía en sus capacidades. “El cambio de nivel lo he notado bastante.”, indica.

Su adaptación al equipo ha sido muy rápida y cuenta con la confianza de sus compañeros y el entrenador, Álex Rodríguez. “Cuando llegué al equipo no sabía como iba a rendir en el campo. Con los entrenamientos y la confianza del entrenador ya empecé a creerme que podía tener muchos minutos en la categoría”, comenta. A su vez agradece la acogida que ha recibido por parte de sus compañeros. “Los compañeros me han ayudado mucho para integrarme en el equipo”.

El Lagunak ha sido la gran revelación de la Tercera. Siete puntos de nueve posibles les permiten soñar en grande a los de Barañáin. A pesar de ello, Leatxe prefiere mantener los pies sobre la tierra y centrarse en su verdadero objetivo. “Ha sido un inicio muy bueno pero somos realistas y nos tenemos que ceñir a cumplir nuestro objetivo que no es otro que lograr la permanencia”, dice. “Va a ser una liga igualada y podemos competir contra cualquier equipo. Tenemos que ir partido a partido”, añade el delantero del Lagunak.

Para continuar con la buena racha, los pupilos de Álex Rodríguez deberán puntuar en su visita al Itaroa Huarte este fin de semana. “El Huarte viene de perder pero es un gran equipo. Va a ser un partido complicado para nosotros pero lo afrontamos con ilusión”, concluye Leatxe.

Más protagonistas de la jornada de Tercera división: