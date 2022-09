Enric Gallego se estrena con un doblete

delantero del CD Tenerife triunfo por 3-1 ante el Málaga CF, este lunes 19 de septiembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que notó un "contacto" en la jugada del penalti a favor que supuso el segundo tanto del conjunto blanquiazul. El Enric Gallego dijo después delante el, este lunes 19 de septiembre en el estadio, que notó un "contacto" en la jugada del penalti a favor que supuso el segundo tanto del conjunto blanquiazul.

El ariete catalán, autor también del primer gol del equipo tinerfeño en la primera mitad, declaró al término del choque que "no lo he visto repetido, pero estiro la pierna, noto un contacto, un golpe, y por eso he ido al suelo, no me he tirado, después que los árbitros lo piten o no, es cosa de ellos".

Gallego considera el triunfo blanquiazul "súper importante" porque los dos equipos venían "de una dinámica similar", y el Tenerife sumó "tres puntos merecidos" y se ha visto que ha "reaccionado" después de un "mal partido" en Ibiza.

El delantero añadió que además de estar "muy contento" por los dos goles anotados, el trabajo que realiza para el equipo "no se negocia".

También ha tenido palabras para el canterano Teto, "un chaval que trabaja muy bien el día a día, tiene muchísima ambición, mucho futuro, transmite energía, y hoy ha tenido el premio de ser titular, que se lo ha ganado, y además ha metido un gol, me alegro mucho por él".