Jon Pacheco, el niño de la foto en Tajonar que deslumbra en Old Trafford

Tajonar en el año 2007 se ha convertido en una curiosa estampa. Nacho Monreal salía del entrenamiento y posó con un grupo de niños cuando defendía la camiseta de Osasuna y era uno de los estandartes. Al lado de Nacho Monreal estaba Jon Pacheco, un chaval de Elizondo que tenía 6 años. Sonriente por estar con uno de sus ídolos.

La escena de aquel día en Tajonar la ha recordado Monreal, excompañero hasta el pasado curso antes de que colgara las botas. Han pasado 15 años. Pachecho tiene 21 y defiende la camiseta de la Real Sociedad , equipo con el que conquistó este jueves Old Trafford., excompañero hasta el pasado curso antes de que colgara las botas.

"En 2007 este chico me pidió una foto, ayer Cristiano se la debió pedir porque no le dejó hacer nada", ha escrito el de Esquíroz en Instagram para ensalzar la figura del joven defensa. Con cuatro navarros en el once inicial (Remiro, Aihen y Merino además de Pacheco), la Real Sociedad de Imanol Alguacil firmó una de las páginas más brillantes de su historia al vencer 0-1 al Manchester United.

Pacheco, central fuerte, con envergadura y expeditivo viene pisando fuerte. Es internacional sub 21. Ahora tendrá protagonismo por la lesión de Le Normand. El navarro ha comenzado de forma impecable la fase de grupos de la Europa League. No dio opciones a Cristiano Ronaldo y se ganó los elogios de la afición. También el aplauso de Monreal, quien se estrenó como comentarista en Movistar en una nueva faceta. El relevo ya es real. La foto habla por sí sola.