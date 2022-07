El exosasunista Carlos Clerc carga contra Quico Catalán tras despedirse del Levante

Quico Catalán dudó de la lesión de rodilla que sufrió en el tramo final del curso pasado, que el club le dio la espalda y que incluso le impidió, en un primer momento, consultar una segunda opinión médica ajena a la entidad. El exjugador del Levante Carlos Clerc denunció que el presidentedudó de la lesión de rodilla que sufrió en el tramo final del curso pasado, que el club le dio la espalda y que incluso le impidió, en un primer momento, consultar una segunda opinión médica ajena a la entidad.

En una conversación pública y en directo en Twitter con varios seguidores del Levante, Clerc, ex de Osasuna, dio en la noche de este martes su versión sobre su polémica etapa final en el Levante, club con el que acabó contrato el 30 de junio y con el que jugó su último partido el pasado mes de febrero por una lesión en la rodilla izquierda.

“Yo sentía que llegaba (al entrenamiento) y me miraban como: ‘Mira éste, que no le duele nada, la película que se ha montado’. Y se lo dije al presidente que me molestaba, me afectaba y la sorpresa que me llevo yo es que el presidente pensaba lo mismo”, comentó Clerc.

“El presidente me dijo: ‘me han dicho los servicios médicos que tienes una molestia pero que puedes entrenar y jugar'. Dudando. No quiero entrar en la conversación… dudando”, remarcó el ya exjugador del Levante.

El futbolista, que desveló que esta conversación con el presidente del Levante se produjo después de haber visitado a un especialista en Barcelona que le diagnosticó una lesión que le impedía jugar, aseguró que sólo encontró apoyo de “dos o tres personas” en el club.

“Tienes una lesión que nadie reconoce. En el momento que vas pegando palos de ciego, encima con dudas, con un club que en ciertos momentos te da la espalda es complicado. Lo he pasado muy mal y lo he intentado llevar de la mejor manera”, admitió.

Clerc insistió en su versión de que los servicios médicos del Levante no creyeron el dolor que sufría y que vivió una situación “surrealista” en los últimos meses del campeonato.

El futbolista incluso denunció que en un primer momento el club le impidió viajar a Barcelona a consultar con un especialista, aunque posteriormente, tras su insistencia, se desplazó en solitario y sin ser acompañado por nadie del Levante para conocer una segunda opinión sobre sus molestias.

“Se duda (de mi lesión) y así se me transmite. Me comunican: ‘no tienes nada. Tienes un ‘me duele. Es psicológico’. Eso me hunde. Me molesta el hecho de que se dude de lo que tengo, no que no encuentren lo que tengo. Raro no, es lo siguiente lo que tengo”, explicó el futbolista.

Pese a todos los problemas vividos en el tramo final de su etapa en el Levante, club en el que estuvo entre 2019 y 2022, Clerc aseguró que su primera opción siempre fue “seguir” en Valencia e incluso confesó que hacía un año se había comprado una casa para continuar como levantinista.