Alfredo Ibero 'Bebeto': "Destaco el compromiso, el sacrificio y el nivelde los jugadores"

Alfredo Ibero 'Bebeto', entrenador del San Juan. El equipo de la Agrupación ha debutado esta temporada en la Segunda RFEF, ha concluido en la sexta plaza y jugará la Copa del Rey.

La temporada concluyó el domingo. ¿Le ha dado tiempo de pensar en todo lo que ha hecho el equipo?

Sí. Desde que se dio la permanencia matemática, me ha dado tiempo de pensar. En su día, cuando pusimos el objetivo, ya sabíamos lo difícil y lo exigente que era. Durante la temporada hemos visto la dificultad de conseguirlo. Tengo una satisfacción plena y siento orgullo por haber conseguido un objetivo tan difícil.

¿Qué destacaría del curso?

Destacaría el compromiso, el sacrificio y el nivel que han dado mis jugadores. Yo estaba convencido de que podíamos competir en esta categoría, pero de lo que no estaba convencido era de cuántos puntos íbamos a poder sumar. Quiero destacar el nivel que han dado mis jugadores, que me ha sorprendido gratamente. Creo que han estado a la altura de cualquier equipo de la categoría y en cuanto al sacrificio, el compromiso y la dedicación han tenido que dar un paso más, todo el mundo lo ha hecho y no tengo más que palabras de agradecimiento.

¿Ha sido una de las claves de la buena temporada?

Es una de las claves. Otra de ellas ha sido el nivel y el gen competitivo que ha tenido el equipo. En la Tercera ya éramos un equipo que tuviéramos el partido bueno o malo nos agarrábamos a todos los duelos. En la Segunda RFEF, que se ha tenido que acentuar más por el nivel de los equipos, ese gen de aguantar y de poder estar mucho rato sufriendo en los partidos para poder conseguir algo ha sido otra de las claves.

El equipo ha debutado en una categoría por encima de la Tercera, nueva para la mayoría de los jugadores y del cuerpo técnico.

Esa era un poco la incógnita, cómo íbamos a responder. Estoy seguro que al principio lo acusamos y que en momentos puntuales seguro fue uno de los motivos por los que nos costaba más sumar. Según nos fuimos asentando poco a poco en la categoría nos ayudó. Ser novatos da una ilusión terrible, pero merma al saber leer, disputar, sobre todo al principio.

Tras esta gran temporada, se esconde una exigencia alta.

Sí, sí, sin duda. Ya he destacado el compromiso, el sacrificio de los jugadores. Entrenar un día más parece fácil pero un día más durante diez meses es muchísimo, el hecho de tener que ir a entrenar al campo de Mendigorría, con hierba natural, para preparar muchos partidos , y el nivel que ha crecido. El jugador ha tenido un aumento de su sacrificio y compromiso, que ha sido clave. El cuerpo técnico, lo mismo. En la Tercera, conocíamos a los equipos, a jugadores. En la Segunda RFEF hemos tenido que meter muchas horas delante del ordenador. La incorporación de Asier Leoz, el preparador físico, ha sido un éxito. Todo ha aportado.

¿Le gusta que le llamen el equipo revelación?

Me gusta que los jugadores se alegren y escuchen estas cosas. Me gusta ver a mis jugadores contentos después de todo lo que les exigimos y todo lo que pasamos durante el año para conseguir puntos. Me gusta que ellos se vean recompensados. Para mí también es gratificante. Si hablan bien del equipo, a todos nos gusta.

¿Se quedaría con algún momento de la temporada?

Ha habido diferentes. Cuando empezamos y no sumábamos, me acuerdo mucho. Estaba convencido de que estábamos haciendo las cosas bien pero no sumábamos. Me acuerdo mucho de la cara de los jugadores en el vestuario. Ese momento fue importante. Luego entre semana nos animábamos unos a otros y empujábamos hacia adelante. Otro momento importante han sido algunos goles determinantes que han decantado el encuentro a nuestro favor. Me acuerdo que algún jugador me dijo: “Este gol lo has celebrado”. Generalmente no los celebro mucho porque veo el vaso medio vacío. Siempre veo el peligro. Son momentos que te llevas como algunos viajes de vuelta en el autobús.

El domingo se despidieron dos jugadores importantes como Imanol Goicoechea y Aritz Zabaleta, ¿va a sufrir el equipo más bajas?

Son dos jugadores que durante años han aportado muchas cosas al club, al vestuario y a mí personalmente. Han sido un gran apoyo durante muchos años. Les voy a echar mucho de menos. Han sido jugadores que han aportado muchísimo. Si va a haber más bajas, no lo sé. Después de la gran temporada que han hecho muchos jugadores puede pasar cualquier cosa, somos un club que sube gente de abajo, joven, y te expones a este tipo de situaciones.

¿Continuará?

Hemos terminado contentos con la temporada que hemos hecho. No sabemos si vamos a seguir o no porque todavía no hemos hablado del tema. Tenemos una semana, dos, para pensarlo. Ya veremos.

Vive su segunda etapa en el San Juan, ¿qué es lo que más le ha llenado?

Me fui porque necesitaba un descanso después de diez años en el equipo con fases de ascenso, campeonatos. Necesitaba descansar después de veinticinco años. Estuve fuera tres años, que fueron buenísimos. Volví porque quería estar en un vestuario, con mis jugadores. Estuve cuatro meses en Oberena. Regresé al San Juan y han sido tres años muy buenos deportivamente y de vestuario. Ha sido un año de fase de ascenso, otro de fase de ascenso más ascenso y este ha sido la guinda. Creo que en el San Juan hemos tocado techo. Es imposible poder mejorar esto. Para mí ha sido una satisfacción muy grande haber vuelto y logrado esto. Me ha llenado mucho.

La deportividad como lema



El San Juan ha terminado sexto en la clasificación a cinco puntos del playoff, que lo marca el quinto. Ha sumado 51 puntos con 14 victorias. Pero si existe un registro que quiere destacar su técnico es el de las amonestaciones. El equipo de la Agrupación lidera la clasificación de la deportividad. Solo ha recibido 46 tarjetas amarillas y una roja. “Para mí, es un lema que llevo en mi forma de entrenar- explica Bebeto-. Considero que trabajar así da puntos. El hecho de no cometer faltas, de que no nos saquen tarjetas, de formar al jugador en el sentido de no conceder a balón parado considero que, a largo plazo, son puntos para el equipo, puntos que para nosotros son importantes a la hora de lograr la permanencia que hemos conseguido. En el transcurso de los años que llevo entrenando no ha hecho más que aportarme cosas positivas. Este curso hemos sido el equipo con menos tarjetas en el grupo. Estoy convencido de que cualquiera que vea la clasificación de la deportividad tiene muchos puntos que mirar y se pueden sacar numerosos análisis. Yo estoy convencido de ello. Trabajo así por ello y al jugador, a mi equipo, en algunas situaciones, le cuesta mucho. Entonces el jugador da otro plus al saber aguantar en situaciones muy complicadas. Es otro motivo para agradecérselo porque creo que da puntos a la larga”, insistió.