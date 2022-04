José Luis Pérez: “Si no entra dinero, tenemos muchas opciones de no acabar la temporada”

José Luis Pérez Lizar, que los últimos 10 años ha trabajado como consultor colaborando con un despacho de abogados en Navarra y Madrid en proyectos de eficiencia energética y que fue nombrado el 1 de febrero. Tras semanas de silencio a pesar de la delicada situación deportiva, a punto de descender a 2ª RFEF, y, sobre todo, económica del club, que ha presentado preconcurso de acreedores por no poder hacer frente a las deudas ni a sus gastos diarios, por fin el Tudelano , convertido en SAD hace unos meses, ha decidido pronunciarse. No lo hacen sus propietarios, un empresario argentino y otro mexicano, sino el recientemente nombrado responsable de Relaciones Institucionales. Es el tudelano, que los últimos 10 años ha trabajado como consultor colaborando con un despacho de abogados en Navarra y Madrid en proyectos de eficiencia energética y que fue nombrado el 1 de febrero.

¿Por qué se presenta el preconcurso?

Por la situación de total insolvencia. Es una medida paraguas para intentar parar todo lo que en estos momentos no podemos asumir e intentar en los próximos 4 meses resolver la situación. Paramos una sangría económica que no podemos asumir. Tenemos unos gastos mensuales de unos 100.000 euros y ahora estamos en un agujero. Hay que pagar viajes, proveedores...

¿A cuánto asciende la deuda?

Alrededor de un millón entre Hacienda, Seguridad Social, proveedores, ex entrenador...

Los jugadores tampoco han cobrado.

Se les pagó el 20% de la nómina de febrero y nada de marzo. El resto de trabajadores, yo incluido, tampoco hemos cobrado marzo.

¿Hay riesgo de que el Tudelano no pueda acabar la temporada?

Se nos podría descender a 3ª RFEF si dejamos de presentarnos a más de dos partidos. Pero la plantilla tiene intención de jugarlo todo. Hay que resaltar su actitud. Diría que es más cuestión de resolver el poder asumir los gastos para viajar y jugar los partidos de fuera. Pero si no entra dinero hay muchas opciones de no llegar a final de temporada.

¿Y qué posibilidades hay de conseguirlo?

Los esfuerzos están dirigidos a encontrar nuevos accionistas. Y hay opciones. Se está en conversaciones con tres posibles grupos y personas, españoles y dos grupos extranjeros, que estarían interesados en entrar.

¿Como accionistas o para comprar el club?

Los propietarios están dispuestos a buscar soluciones, tanto a participar acompañados como a vender si alguien se quiere quedar con el 100%. Los dueños en ningún caso quieren llegar a concurso de acreedores.

¿Y si se llega, acabaría desapareciendo?

Hay más alternativas, gente que espere al último momento para no pagar nada y quedarse el club. Pero no barajo la palabra liquidación, estamos en salvar el Tudelano.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Han fallado cosas. Por un lado, los ingresos por taquilla se han reducido a la mínima expresión. Y luego ha fallado que los dueños pensaban que podía haber apoyo importante de empresas de la zona, pero eso no se ha producido. En esto hemos notado una desafección total por el Tudelano. Y, lo más importante, la RFEF aseguró casi al 100% el ingreso de un millón de euros por derechos televisivos y otros conceptos. Pero solo ha sido un 25% y ha descuadrado el presupuesto. Eso, y la deuda que arrastraba el Tudelano, ha terminado en esta situación.

Quizás es fácil echar la culpa a las empresas de la zona y no a los propietarios.

Una cosa es no haber encontrado patrocinios importantes para el Tudelano y otra intentar resolver cuestiones como que te ayuden a pagar los bocadillos o los viajes.

¿Y los propietarios no aportan más?

Se les ha presentado un plan para terminar la temporada, unos 350.000 € entre gasto corriente y pagar a la plantilla. Ya han aportado cantidades que permitieron viajar la semana pasada y la de después de Semana Santa. Intentan llegar a donde pueden.

¿Quiénes son ahora los accionistas?

Está el empresario mexicano José Luis Higuera y el argentino Raúl Sánchez. Guillermo Pereyra salió porque le compró la participación Higuera.

Hay dos demandas judiciales, una de Intersport Pérez&Lumbreras por no pagarle 45.000 € de ropa, y otra de 36.000 del ex entrenador Olaizola.

La de Lumbreras es heredada.

Y la conocían y asumieron los dueños.

Eso es. Pagaron 17.000 € y hubo un acuerdo para pagar en plazos, pero no podemos.

Y luego está la de Olaizola.

También se le pagó parte, pero ha sido imposible asumir el resto.

Cuesta creer que gente que compra el club por 850.000 € no pueda asumir esa deuda.

La tesitura es qué pagar. Están los jugadores y el gasto diario y luego se intentaron aplazar deudas. Pero, al final, el club no ha sido capaz de hacer una cosa ni la otra porque no llegaron los ingresos de la RFEF y no hemos sido capaces de conseguir patrocinios para asumir deudas. Hasta febrero se pagó todo, pero luego era ir a preconcurso o al concurso, la quiebra y la liquidación.

Y luego está que el Tudelano pagara 170.000 euros por las luces del estadio tras un convenio con el Ayuntamiento.

Era una exigencia de la RFEF, aunque la obra no va a acabar para esta temporada. Estamos en casi descenso matemático a 2ª y en esta categoría no son necesarias. Para pagar ese dinero el Tudelano se ha endeudado con un crédito que le ha dado una empresa, la única de Navarra que nos ha apoyado.

Y no hay dinero para pagar las deudas.

No quedó otro remedio que aceptar las exigencias de la Federación.

Incluso se llegó a proponer asumir el coste de la reforma del estadio (unos 5 millones).

Estaba en el plan, pero hoy no es la preocupación del Tudelano. Y los inversores con los que hablamos no valoran rehabilitar el estadio, sino instalaciones nuevas con un campo más pequeño y otros para cantera.

La cantera, con 250 chavales. ¿Qué pasará con ella si el Tudelano desaparece?

Yo estoy aquí porque tengo un hijo jugando de portero en el equipo cadete. La previsión para la siguiente temporada es llegar a 370 niños y niñas porque vamos a entrar en el fútbol femenino. La cantera es nuestra razón de ser. El objetivo prioritario es mantenerla y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a esas 250 familias. Trabajamos para que sus hijos puedan seguir jugando.

Podría seguir sin el primer equipo?

Nuestra intención es que el primer equipo siga porque es un referente para los chavales. En caso de que se entre en liquidación, pensaremos fórmulas que garanticen la continuidad de la cantera.

¿Han recurrido a las instituciones públicas?

Hemos estado con el Gobierno de Navarra y con todos los grupos municipales y algunos del Parlamento.

¿Qué les pide?

Ayuda económica. Somos una empresa privada, pero con 40 empleados y 250 familias.

Una empresa que en apenas un año no ha podido dar continuidad al club.

Ha fallado el plan estratégico, como a cualquier otra empresa. En Navarra ha ocurrido con otras y siempre se ha buscado la forma de ayudarlas. Su apoyo sería vital porque tenemos que llegar a final de temporada.