El Tudelano entra en preconcurso de acreedores

y asegura que su plan de reformar el estadio sigue la hoja de ruta marcada. "Teníamos un proyecto para mejorarlo en un total de ocho fases.. A partir de ahí, si el Tudelano no pide esa concesión de obra nosotros seguiremos haciendo el proyecto que teníamos encima de la mesa. Queremos mejorar ese campo porque hace falta una mejora sustancial. Vamos a seguir y en los presupuestos del año que viene meteremos dinero para seguir en las fases. Está en la mano del Tudelano, si nos pide concesión de obra publica, que a día de hoy no lo tenemos, hablaremos con ellos y si no haremos el proyecto que teníamos encima de la mesa y que teníamos como Ayuntamiento", argumentó el navarro.