Demandan al Tudelano por impagos de 81.000 euros

Tudelano ocupe la última plaza de la Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español, con 19 puntos, a 13 de la salvación de la categoría cuando solo faltan 8 jornadas. Solo un milagro podría llevar a los blanquillos a mantenerse, pero ese no es su único problema. Cinco victorias, otros tantos empates y 20 derrotas, con 23 goles a favor y 43 en contra. Estos números hacen que elocupe la última plaza de la, la tercera categoría del fútbol español, con 19 puntos, a 13 de la salvación de la categoría cuando solo faltan 8 jornadas. Solo un milagro podría llevar a los blanquillos a mantenerse, pero ese no es su único problema.

Y es que, después de meses de rumores, este periódico ha podido confirmar que el Tudelano, convertido ya en Sociedad Anónima Deportiva tras comprar el 97% inversores argentinos y mexicanos por casi 850.000 €, acumula, al menos, dos demandas judiciales por impagos que suman más 81.000 €. Y a esto se añade que los jugadores y el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador, Carlos Pérez Salvachúa, solo cobraron el 20% de su nómina de febrero y ahora esperan impacientes por comprobar si se les abona lo que se les debe, además de la nómina de marzo.

ASCENSO A SEGUNDA, 5.000 SOCIOS...

Una situación que dista mucho de lo que se vendió en la rueda de prensa de presentación del proyecto, a cargo de Guillermo Pereyra, presentado como director deportivo; y Raúl Sánchez, como encargado del aspecto económico, aunque hace meses que no se ve a ambos en Tudela, como el que fue presidente del consejo de administración, Alejandro Ghirardi, que también dejó el cargo. O como con el empresario mexicano José Luis Higuera, uno de los accionistas que más dio la cara al inicio y que ya mantenía relación con el Tudelano desde años atrás.

Entonces, se marcaron como objetivo ascender a 2ª División y llegar a 5.000 socios en 5 años, cuando ahora apenas hay 500.

La planificación deportiva fue, como mínimo, extraña. Sólo mantuvieron a 6 jugadores de la plantilla que logró el ascenso la temporada anterior y llegaron 16 caras nuevas. En Navidad, se marcharon otros 9, entre ellos varios de los mejores como Samanes o Rodrigo, y ficharon a 8, la mayoría desconocidos.

En el banquillo comenzó la temporada Javier Olaizola, despedido en la 7ª jornada, y que ahora reclama al Tudelano, junto a sus dos ayudantes, 36.000 euros que le deben y no le pagan. Ha demandado al club ante la RFEF, que ya le ha dado la razón, y ante los tribunales. Pero él no es el único.

La tienda Intersport Pérez&Lumbreras, que le suministra la ropa y propiedad del ex entrenador del equipo José Mari Lumbreras, junto a su cuñado Juan Antonio Pérez, también se ha visto obligada a acudir a la vía judicial. Reclama 45.000 € por ropa que le sirvió en la temporada 2020/21, cuando todavía era club, pero que los nuevos propietarios reconocieron y asumieron.

LUCES, REFORMA DEL ESTADIO , U2 Y COLDPLAY

Y, mientras, el Tudelano parece que tiene otros planes porque, por ejemplo, firmó un convenio con el Ayuntamiento para la instalación de nueva iluminación del estadio, por el que la entidad ya ha abonado 173.000 euros. Y no solo eso. Además, está en negociaciones con el Ayuntamiento porque le ha trasladado que quiere asumir el coste de reforma del estadio, valorada en unos 5 millones de euros, a cambio de una cesión para uso exclusivo del mismo durante un tiempo por determinar.

Incluso, hace unos meses se anunció la llegada de un nuevo “socio estratégico”, el empresario chileno Víctor Vives, quien apuntó que su objetivo era “acercar a la comunidad aquellos eventos que busca”. “Nosotros, a nivel mundial, organizamos espectáculos de categoría A donde están grupos del nivel de Coldplay o U2. Con este tipo de eventos pretendemos poder dar a Tudela un nombre dentro de la comunidad artística y mostrar que esta ciudad está creciendo”, dijo, al tiempo que añadió que supondría una nueva vía de financiación del club para poder abordar fichajes o mejorar sus instalaciones.

“Tienen 170.000 € para luces y no para otras cosas. Es una falta de respeto”

José Mari Lumbreras es historia viva del Tudelano. Como jugador, se formó en sus categorías inferiores para, luego, dar el salto a Osasuna, antes de pasar por Zaragoza y Real Sociedad, donde se retiró. Como entrenador, ha dirigido al equipo blanquillo casi 10 temporadas en tres etapas distintas logrando en una de ellas el ascenso a 2ª B, lo que también le llevó a fichar como segundo de la Real Sociedad.

Cuando se retiró de futbolista, abrió con su cuñado, el ex portero Juan Antonio Pérez, la tienda Intersport Pérez&Lumbreras en Tudela y lleva años sirviendo la ropa a todas las categorías del Tudelano. Así fue en la temporada 2020/21, como distribuidor de la marca Joma. Pasó la factura, de 60.000 euros, en enero, y el todavía entonces club le pidió algo de tiempo. “Se lo dimos, siempre había esa confianza”, apuntaba Lumbreras. Pero luego llegó la transformación en Sociedad Anónima Deportiva con la compra del club por parte de inversores argentinos y mexicanos. “Me consta que el que era presidente del club, Jesús Miranda, comunicó esta deuda y que ellos la reconocieron y asumieron. De hecho, tengo un correo de los nuevos propietarios que confirmaba que iban a pagar entre junio y julio de 2021”. Pero el tiempo fue pasando. “Hemos cobrado el 25% y nos quedan unos 45.000 euros, un dinero que nosotros ya pagamos. Y ahora nos dan largas”, lamenta Lumbreras, quien recuerda que, inicialmente, fue Miranda el que firmó el reconocimiento de la deuda por parte de la SAD porque, al principio, figuraba como presidente del consejo de administración hasta que se constituyó oficialmente. “No pagan. Siempre hemos priorizado nuestro sentimiento por el club, hemos estado ahí ayudando y también a los de ahora sin conocerlos, pero la credibilidad se gana con hechos. Ahora nos vemos envueltos en esta situación. Cuando asumes una deuda, hay que cumplir. Estamos pagando las consecuencias de una nefasta gestión y estas cosas se tienen que saber”, añade.

Y la única vía que les ha quedado para intentar cobrar es la judicial. Ahora están en un proceso monitorio, en el que se reclama la deuda y hay un plazo para que la abonen, pero reconoce que “no tenemos fe de que cumplan y habrá que seguir la vía judicial”. Y también muestra su enfado por algunos movimientos que se están produciendo en la entidad. “Resulta que ha pagado 170.000 euros para instalar las luces en el campo tras un acuerdo con el Ayuntamiento. Eso no puede ser, que haya dinero para unas cosas y no para otras. Nos parece una falta de respeto”, concluye Lumbreras.

“La gente de Tudela tiene que saber dónde está y con quién está”

Javier Olaizola llegó al Tudelano de la mano de Guillermo Pereyra, que inicialmente comenzó como director deportivo y con el que compartió vestuario como jugador en el Mallorca, del que Olaizola también fue entrenador.

Pero, después de 7 jornadas, y de haber sumado solo un punto, la dirección decidió cesarlo por los malos resultados que acumulaba el equipo, tanto a él como a sus dos ayudantes. Le sustituyó el madrileño Carlos Pérez Salvachúa.

Entonces, llegó el momento de sentarse y afrontar las negociaciones para llegar a una cuerdo y rescindir el contrato. “Después de cinco horas y media conseguimos llegar a un acuerdo por el que nos pagarían el 100% de lo que quedaba de contrato. Les dimos la posibilidad de que nos pagaran en cinco meses (noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y que, así, quedara subsanada toda la deuda”, explicó el propio Olaizola a este periódico.

Pero las cosas no fueron como esperaba. “A mí solo me pagan los dos primeros plazos y los tres siguientes, enero, febrero y marzo, los han incumplido. Me deben cerca de unos 11.000 euros”, concretó.

Y también se refirió a sus dos ayudantes. “A los otros dos chicos, en vez de pagarles los dos primeros plazos como a mí, solo les han pagado uno. Así que les deben los pagos de diciembre, enero, febrero y marzo. Por lo que les deben a cada preparador físico 12.200 euros, lo que hace un total de 36.000 euros a los tres que formábamos el cuerpo técnico”, añadió Olaizola.

COMITÉ Y VÍA JUDICIAL

A raíz de todo lo anterior, y viendo que no cumplían con los pagos, decidieron tomar medidas. “Nosotros lo denunciamos ante el comité de entrenadores, el cual y la jueza ya se ha pronunciado y nos ha dado la razón. Lo siguiente que ya hicimos fue denunciarlo por la vía judicial. Hubo un acto de conciliación de forma telemática al que ellos ni siquiera se presentaron. Esta vía sí que obliga a pagar y, en el caso de que no paguen, iríamos a los embargos a ver lo que se les puede coger”, añadió el ex entrenador del Tudelano.

Además, reconoció que está llevando mal todo lo que está ocurriendo y mostró su enfado con los responsables del Tudelano. “Me siento defraudo, utilizado y engañado por una cuadrilla de sinvergüenzas que había allí”, aseveró, y también lanzó un mensaje a la afición. “Por lo menos quiero que la gente del Tudelano, la gente navarra, sepa dónde está y con quién está”, concluyó.