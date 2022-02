El San Juan se viste de verdugo ante Osasuna Promesas

Más de nueve meses sin conocer la derrota. Pero acabó llegando. Un ejercicio de fe para el San Juan, que se vio por detrás en el marcador en tres ocasiones, pero que finalizó con el premio de los tres puntos. Ha pasado mucho tiempo, exactamente 287 días.Pero acabó llegando. Osasuna hincó la rodilla ante el San Juan . Lo hizo en un abrir y cerrar de ojos, en apenas dos minutos, tiempo suficiente para que Ander Iriguíbel, con dos zarpazos, dinamitara el encuentro en Tajonar., que se vio por detrás en el marcador en tres ocasiones, pero que finalizó con el premio de los tres puntos.

El Promesas comenzó mandando, no quería sorpresas, y a los cinco minutos se puso por delante en el marcador. Pau envió desde el carril derecho un balón teledirigido a la cabeza de un Pablo Ibáñez que remató sin piedad haciendo inútil la estirada de Tasio.

Poco le duró la alegría a los de Castillejo. En el minuto 15 Arbeloa recibió el esférico pegado a la línea de cal. No se lo pensó, encaró sin piedad a Pau. Le volvió loco. Aceleró, frenó en seco, realizó un quiebro y arrancó de nuevo hacia su perfil natural, el izquierdo, para dejar atrás a su par. Llegó a línea de fondo y sacó un centro raso al corazón del área. Allí emergió la figura de Adrián Aranguren, quien remató sin piedad a Valencia.

La primera mitad dejó tres goles más. Iker Benito adelantó de nuevo al Promesas en el 22 con un disparo a ras de césped que se coló por el palo izquierdo de Tasio. La reacción visitante llegó a los ocho minutos, momento en el que Burusco empujó a la red un esférico que había quedado muerto en el área pequeña. Sin embargo, un golazo de Aimar Oroz en el 35 hizo llegar en ventaja a los locales al descanso.

IRIGUÍBEL, CLAVE

Buscando una reacción, ‘Bebeto’ dio entrada a Iriguíbel en el 56. Veinte minutos después el 7 del San Juan dio la vuelta al encuentro. En el minuto 75 llegó el tanto de la igualada, tras una jugada embarullada en la que sorteó a Valencia con un toque con la puntera para acabar definiendo a placer.

En la siguiente acción llego el gol del triunfo. Recibió un balón al espacio, realizó una diagonal hacia dentro y, desde fuera del área, disparó pegado a la cepa del poste ante la mirada del guardameta rojillo.

Osasuna Promesas 3



San Juan 4



Osasuna Promesas. Valencia; Pau, Dufur, Mutilva (Boiro, m.78), Eneko; Rabadán, Ibáñez; Benito (Soeiro, m.78), Aimar, Xabi Huarte; Joel (Azcona, m.83).



San Juan. Tasio; Dufur, Retegui, Morte, Goikoetxea; Lezáun (Iker Ezkurra, m.85), Aranguren (Galeano, m70), Recalde, Arbeloa (Albisu, m.70), Iribarren (Eneko Ezkurra, m.56), Burusco (Iriguíbel, m.56).



Árbitro. Alberto Labiano, asistido por Alejandro Subirán y Fernando Parra. Amonestó a Iker Benito (m.20) y Joel (m.65) por parte de Osasuna Promesas y a Goikoetxea (m.52), Tasio (m.58) y Morte (m.62) por parte del San Juan.



Goles. 1-0 (m.5): Ibáñez. 1-1 (m.15): Aranguren. 2-1 (m.22): Benito. 2-2 (m.30): Burusco. 3-2 (m.35): Aimar. 3-3 (m.75): Iriguíbel. 3-4 (m.77): Iriguíbel.



Incidencias. Encuentro disputado en Tajonar ante 650 espectadores.

J.P. Urdíroz

Castillejo: “Si estás mal atrás, resulta difícil jugar a fútbol”

El entrenador de Osasuna Promesas , Santi Castillejo, definió el partido como raro. “No sé cómo catalogarlo. En la primera parte, todo lo que se ha tirado a puerta ha sido gol. En la segunda parte, que parecía más controlada... Nosotros, en defensa, hemos estado muy mal. Llevábamos seis partidos consecutivos sin encajar y ha sido un verdadero desastre. ¡Fútbol! A veces queremos entenderlo todo y si me preguntas por qué, no sé cómo explicarlo”, se sinceró el técnico. Y continuó explicando: “Hemos estado fatal en el tema defensivo global durante todo el partido. Es verdad que, en la segunda parte, parecía que la situación estaba más controlada, que ellos no llegaban, pero cuando han pisado área ha sido todo gol. Ante eso no se puede hacer nada. Cuando tú estás mal atrás, resulta muy difícil jugar a fútbol”.

En cuanto a la dinámica positiva de Osasuna Promesas (no había perdido en toda la temporada) que este domingo rompió el San Juan con su victoria por 3-4, Castillejo indicó que no queda otra que asumirlo y pensar en el próximo partido. “Siempre sabes que te puede llegar. Cuando vas ganando siempre estás más cerca de perder. Ha llegado hoy, hay que aceptarlo y seguir. Quedan trece jornadas y tenemos que seguir peleando. Ahora lo verdaderamente difícil es levantarse y decir que no pasa nada, hemos perdido pero hay otro partido el domingo”, indicó el técnico del filial rojillo.

Bebeto: “Estoy contento por lo que suponen los tres puntos”

El técnico del San Juan, Alfredo Ibero ‘Bebeto’, se mostró contento por haber sumado “tres puntos importantes”. “Estoy muy contento, sí, pero más que por romper la dinámica del Promesas, por haber sumado tres puntos importantes de cara a nuestro objetivo que es la permanencia. Veníamos de no sumar en los últimos partidos. Este tramo del calendario es muy exigente. En la primera vuelta ya nos pasó y ahora veníamos de no sumar. Estos tres puntos nos dan mucho aire, confianza y se trata de una alegría muy grande. Encima lo hemos hecho aquí, contra Osasuna, que nadie había sido capaz de ganarles... Pero sobre todo estoy contento por la necesidad que teníamos nosotros y por lo que suponen para nosotros los tres puntos”, insistió.

Bebeto relató que su equipo sufrió en la primera parte pero que el duelo se equilibró en la segunda. “La primera parte ha sido muy loca. Yo, por lo menos, no atisbaba un partido con tanto gol. Nosotros hemos llegado tres veces a puerta y hemos hecho dos goles. Ellos han llegado cuatro y han hecho tres o algo similar. Es verdad que ellos en la primera parte nos han obligado mucho. En nuestro campo no éramos capaces de frenarles por dentro y han centrado muchas veces al área. Hemos sufrido. En la segunda parte, el aspecto físico de los dos equipos se ha equiparado. Ya no nos han filtrado tanto balón y el partido se ha igualado mucho”, dijo.

Unai Dufur: “La contundencia atrás nos ha fallado”

El central de Osasuna Promesas Unai Dufur corrió a la banda nada más terminar el partido. Su familia le esperó, más numerosa que en otras ocasiones. Se enfrentó por primera vez a su hermano Ander, lateral derecho del San Juan, y este le ganó. “La contundencia atrás nos ha fallado. Si no eres contundente atrás con cualquier equipo de esta liga, fallas dos y te meten dos. Eso es lo que ha pasado al final. Arriba hemos estado acertados. Todo lo que hemos tenido lo hemos marcado pero abajo también hemos estado desacertados. Todo lo que han tenido lo han marcado. Ahora vamos a seguir igual. Tenía que llegar la derrota. Es una pena porque seguíamos con la ilusión de mantenernos invictos. Ahora, con más ganas que nunca, tenemos que ir a por el siguiente partido”, destacó.

Ander Dufur: “Hemos espabilado en el descanso. Da gusto ganar así”

Por su parte, su hermano Ander Dufur, lateral derecho del San Juan, acudió eufórico al vestuario. Como siempre, lo primero fue el grito con el equipo. Instantes después se reunió con su familia. Se mostró eufórico tras la victoria. “Ha sido un partido muy duro, difícil. La primera parte ha sido muy loca. En defensa, hemos estado mal. Lo que solemos hacer bien lo hemos hecho mal. Nos han metido tres goles. Hemos espabilado tras el descanso. Nos ha puesto Bebeto las pilas y ha sido impresionante. Da gusto ganar así y encima aquí”, destacó. Por primera vez se enfrentó a su hermano. Una lesión de Unai impidió que sucediera en la primera vuelta. “Era un partido muy especial. Ha ido muy bien. He estado todo el fin de semana pensando en esto, pero una vez que empieza el partido, no, pero el antes y el después ha sido impresionante”, comentó Ander Dufur.