Daniel Salas marcó un gol olímpico a la distancia

La distancia no le aleja de su sueño de ser futbolista. El trayecto entre Huesca y Cortes se lo conoce de memoria, se ha convertido en una rutina para él. Estudia en la ciudad oscense por las mañanas y entrena en el pueblo navarro por las tardes. Tres horas de viaje que suponen un gran sacrificio para Daniel Salas (Gallur, Zaragoza, 2000), delantero del Cortes. Un chico criado bajo los valores del esfuerzo y el trabajo duro, algo que “no se negocia”, apunta. Su referente deportivo es Raúl González, leyenda del Real Madrid. Quizás, de él ha sacado la determinación y el oportunismo, cualidades que mejor definen al 9 del Cortes y que le han hecho destacar en el fútbol desde muy pequeño.

Daniel Salas fichó por el Cortes en 2019. Luis Ángel Lasa, por aquel entonces segundo entrenador del equipo ribero, se fijó en él. “Luis Ángel conocía mucho el fútbol base de Zaragoza, vivía allí. Mi nombre era un poco conocido porque había tenido muy buenas temporadas en el Montecarlo y en el Tauste, donde un año llegué a marcar más de 50 goles. Además, competí en el Campeonato de España con la selección aragonesa. Creo que esa fue la razón por la que me llamaron”, dice Salas, quien no dudó en fichar por el Cortes. “No me lo pensé, tenía ganas de jugar allí. Cuando era pequeño solía ir a verles todos los sábados. No te voy a mentir, llegué con cierto respeto porque estaba acostumbrado a jugar con chavales de mi edad y aquí hay muchos jugadores veteranos. Pero me acogieron muy bien y me hicieron sentir como uno más desde el principio”, afirma.

EL MEJOR GOL DE SU VIDA

Salas anotó un tanto en su primer curso con el Cortes. La temporada pasada hizo cuatro y esta se está destapando como goleador. El sábado sumó el noveno en su cuenta particular, uno que nunca olvidará. “Fue un gol olímpico, el primero que marcó así. Hacía mucho viento y antes de sacar un córner se me pasó por la cabeza la idea de tirar directamente a puerta. Lo hice y salió a la perfección. Entró por el primer palo”, recuerda el 9 del Cortes, quien se convirtió así en el tercer máximo anotador de la liga. “Ser pichichi no es algo que esté en mi cabeza. Tengo por delante a Rubén Azcona, que lleva 12, y a Binke con 11. Va a ser difícil, pero yo voy a intentar seguir jugando igual y superar mis registros goleadores”.

Los nueve tantos del delantero maño han llevado al Cortes a la séptima posición. Se encuentran a las puertas del playoff de ascenso, algo con lo que sueña el delantero. “Empezamos muy mal la temporada, tan solo sumamos un punto en los primeros cuatro partidos. Pero nunca dudé del potencial del equipo y se está demostrando. Somos un conjunto muy compacto y al que es muy difícil hacer gol. Además, este año estamos teniendo mucha más pegada que en las últimas temporadas. Creo que nos meteremos en puesto de promoción y tendremos opciones de subir a la Segunda RFEF”, dice.