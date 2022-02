Petr Kudakovskiy (Izarra), el portero que trajo el Transiberiano

Cualquiera que haya acudido a uno de los últimos cinco partidos del Izarra se habrá sorprendido al leer el apellido del portero y, después, escucharle hablar. Petr Kudakovskiy llegó al equipo estellés de la Segunda RFEF en este mercado de invierno. Nació en Vladivostok hace 21 años, localidad de Rusia donde hace su última parada el Transiberiano. Sin embargo, con 18 años, le fichó el Levante. Habla castellano sin problemas. Además, añadió, le gusta hablar.

El Izarra ganó el domingo en el Merkatondoa a la Mutilvera por 2-0. Rompió, así, una racha de seis partidos sin conocer la victoria. Kudakovskiy mantuvo su puerta a cero, la segunda vez desde que llegó a Estella. “Creo que, en los primeros quince minutos, estuvimos muy bien. Apretamos bien arriba. Después superaron un par de veces nuestra presión y decidimos retrasarnos y recibirles en nuestro campo. Se nos complicó un poco más. Creo que no tuvieron ocasiones claras; nosotros, sí. En la segunda parte, fuimos superiores a ellos. Merecimos ganar este partido. Yo lo veo así”. El club de Estella hizo público el fichaje del nuevo portero el pasado 6 de enero. “Estaba buscando salida del filial del Levante. Me llamó mi repre. Me comentó que estaba la opción de venir al Izarra, a Navarra. Pregunté a los compañeros qué sabían y decidí venir”, explicó. Llegó al Levante en el 2019 y también estuvo cedido en el Mérida.

DE VACACIONES

Kudakovskiy comenzó a jugar a fútbol con apenas cuatro años y medio. Cuando cumplió 9, dejó su localidad natal y se trasladó a Moscú tras el interés del Dinamo. Casi 9.000 kilómetros separan las dos ciudades rusas. “Estuve entrenando un mes o así y me dijeron que como jugador no era nada bueno pero como portero podía llegar bastante lejos-contó con sinceridad-. En Moscú viví con mi tía y mi primo”.

Después recibió la llamada del Levante. “Ya tenía mi repre en España, incluso cuando estaba en el Dinamo de Moscú. También me estaban convocando con la selección rusa sub18. Me contaron del interés del Levante. Entrené un par de días y me ficharon”, continuó el relato. Sin embargo, ese no fue su primer viaje a España. “Solía venir con mis padres de vacaciones a Torrevieja. De hecho, ellos están ahora mismo allí. Mi único hermano, de 15 años, también está jugando al fútbol en España”, contó.

Ese es el objetivo que persigue el portero del Izarra: quedarse en el fútbol español. “Prefiero intentar jugar aquí porque me gusta mucho el fútbol español. Conocía España de viajar con mis padres. Me gusta mucho. Me gusta mucho el clima. Todo el año se puede jugar a gusto al fútbol. España tiene mucho nivel”, indicó. Entre sus cualidades como portero, Kudakovskiy destacó: “Creo que me muestro seguro bajo palos. No dudo en las salidas. Me gusta pensar que ayudo mucho al equipo hablando desde atrás a mis compañeros. Me gusta comunicarme con ellos. Creo que tengo que hablar mucho con los cuatro defensas. Colocarles mejor porque veo desde atrás todo, quién va, quién rompe...”. Además, con el castellano, no tiene ningún problema. Tampoco para señalar al objetivo de su equipo. “El objetivo para esta temporada lo veo claro: entrar en el playoff. No va a ser fácil pero debemos tener un objetivo ambicioso. Espero que la última victoria marque el inicio de una buena dinámica”, vaticinó.